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сегодня, 14:14 1

Амурскую область причислили к регионам, тормозящим «мусорную реформу»

Амурскую область причислили к регионам, тормозящим «мусорную реформу»
Фото: Амур.инфо

Минприроды РФ назвало пятнадцать регионов России, которые тормозят «мусорную реформу». Как уточнил заместитель главы ведомства Владимир Логинов, это Амурская, Архангельская, Владимирская, Рязанская, Курганская, Ленинградская и Омская области, ЕАО, Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Ненецкий округ, Бурятия, Москва и Санкт-Петербург.

«Из них только четыре субъекта до настоящего момента нам не представили свои планы, дорожные карты по вхождению в реформу. Это Амурская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Хабаровский край», – цитирует Логинова РИА Новости.

С начала 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО станут региональные операторы, их задачи – транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов.

Тарифы за работу операторов станут утверждаться отдельно, услуга не будет входить в квитанцию за содержание жилья.

Для городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя – законом предусмотрена отсрочка до 2021 года.

Информацию Минприроды РФ ИА «Амур.инфо» прокомментировал заместитель министра природных ресурсов Амурской области Василий Офицеров.

«Область готова с 1 апреля войти в новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Отсрочка была связана с необходимостью уточнения некоторых нормативов образования отходов, которые вызвали недовольство предпринимательского сообщества, а также с неполной готовностью муниципалитетов.

За этот период были проведены контрольные замеры образования отходов во всех городах и районах (всего – более 10 тысяч замеров). Они показали как совпадение, так и расхождение с нормативами. Мы провели работу с регоператорами, которые взяли на себя обязанность заключить договоры с юрлицами, исходя не из нормативов, а из фактического наличия контейнеров у этих юрлиц. Таким образом, напряжение было снято», – сказал Василий Офицеров.

По его словам, за три месяца была проведена работа по подготовке к оборудованию контейнерных площадок, администрациям муниципальных образований выделили средства.

«На местах идет работа по обустройству. Вместе с тем удалось договориться с регоператорами о том, что до момента обустройства площадок будет организован бесконтейнерный сбор, то есть сбор отходов в специальные мешки. Эта система уже опробована – было сделано несколько выездов в села Приамурья», – отметил амурский министр.

По словам Офицерова, с регоператорами обсуждают вопросы оборудования мест временного накопления ТКО путем заключения концессионных соглашений с муниципалитетами. Готовятся предложения по изменению расположения мест накопления, чтобы оптимизировать логистику.

«Закон о переходе на новую систему очень сложен, изменения в него вносятся постоянно, поэтому работу по корректировке наших нормативных актов и деятельности регоператоров мы ведем регулярно. А отсрочка на три месяца позволила более качественно подготовиться к введению реформы. Приняты все необходимые нормативные документы. 1 апреля мы, безусловно, переходим на новую систему и начинаем работать по-новому», – заключил Василий Офицеров.

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#областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    46 минут назад

    Что там готовиться: квитанции напечатал и следи за поборами.

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