Амурский губернатор поздравил женщин стихами (видео)
Губернатор Амурской области Василий Орлов опубликовал видеопоздравление с Международным женским днем, адресованное представительницам прекрасной половины человечества. Он прочитал стихи, посвященные женщинам.
Василий Александрович прочитал стихотворение советского поэта-песенника Евгения Долматовского «Некрасивых женщин не бывает».
- Некрасивых женщин не бывает,
- Красота их - жизни предисловье,
- Но его нещадно убивают
- Невниманием, нелюбовью.
- Не бывает некрасивых женщин,
- Это мы наносим им морщины,
- Если раздражителен и желчен
- Голос ненадежного мужчины.
- Сделать вас счастливыми - непросто,
- Сделать вас несчастными - несложно,
- Стройная вдруг станет ниже ростом,
- Если чувство мелочно и ложно.
- Но зато каким великолепьем
- Светитесь, лелеемые нами,
- Это мы, как скульпторы вас лепим
- Грубыми и нежными руками.
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