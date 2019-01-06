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сегодня, 14:02 3

Амурский губернатор поздравил женщин стихами (видео)

Амурский губернатор поздравил женщин стихами (видео)
Фото: www.amur.info

Губернатор Амурской области Василий Орлов опубликовал видеопоздравление с Международным женским днем, адресованное представительницам прекрасной половины человечества. Он прочитал стихи, посвященные женщинам.

Василий Александрович прочитал стихотворение советского поэта-песенника Евгения Долматовского «Некрасивых женщин не бывает».

  1. Некрасивых женщин не бывает,
  2. Красота их - жизни предисловье,
  3. Но его нещадно убивают
  4. Невниманием, нелюбовью.
  5. Не бывает некрасивых женщин,
  6. Это мы наносим им морщины,
  7. Если раздражителен и желчен
  8. Голос ненадежного мужчины.
  9. Сделать вас счастливыми - непросто,
  10. Сделать вас несчастными - несложно,
  11. Стройная вдруг станет ниже ростом,
  12. Если чувство мелочно и ложно.
  13. Но зато каким великолепьем
  14. Светитесь, лелеемые нами,
  15. Это мы, как скульпторы вас лепим
  16. Грубыми и нежными руками.

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#губернатор #праздники

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    57 минут назад

    Как показала практика еще как бывает...и как заметил классик "Я сам обманываться рад..."

  • Gucci girl Миланочка

    Gucci girl Миланочка
    39 минут назад

    как мило

  • PomaLLIka

    PomaLLIka
    3 минуты назад

    Ну что, съели?

    Это вам не какой нибудь там Кожемяко.

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