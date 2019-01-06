На нацпроект «Образование» в Приамурье потратят 372 миллиона рублей

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева приняла участие в совещании по вопросам реализации национального проекта «Образование» в ДФО. Мероприятие прошло в Хабаровске 5 марта, его посетила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Амурская область приступила к реализации восьми федеральных проектов нацпроекта «Образование» за счет субсидий из федерального бюджета на общую сумму 372 миллиона рублей.

«В 2019 году запланировано открытие мобильного технопарка и центров выявления и поддержки одаренных детей, цифрового образования "IT-куб", опережающей профессиональной подготовки, создание центров цифрового и гуманитарного образования в сельских школах», – сообщила Светлана Яковлева, выступая в Хабаровске.

Особое внимание в своем докладе Светлана Вячеславовна уделила центру выявления и поддержки одаренных детей, который появится в детском лагере «Колосок» и откроется в этом году.

«Поддержку со стороны Федерации также получил амурский технопарк "Кванториум". Денежные средства будут направлены на приобретение мобильного выставочного комплекса на базе автомобиля "КамАЗ", а также повышение квалификации сотрудников», – добавила амурский министр.

Улучшение материально-технической базы и повышение квалификации кадров играют большую роль в повышении качества обучения, пишет пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Перед нацпроектом «Образование» стоят две цели: вхождение в десятку мировых систем школьного образования и воспитание гармоничной личности.

«Можем ли мы войти в эту десятку? Да, можем, и для этого нам нужно ориентироваться на результаты признанных международных исследований. Вторая цель – это воспитание гармонично развитой личности на основе культурных традиций и национального наследия, – сказала министр просвещения РФ Ольга Васильева. – Надо решать проблемы обучения функциональной грамоте, функциональному чтению и учить детей работать в команде. При этом особое внимание нужно уделить воспитанию детей и работе с родителями. Родителям надо напоминать, что у них есть не только права, но и обязанности».

Васильева заявила журналистам, что главными проблемами системы образования на Дальнем Востоке являются устаревшая инфраструктура и нехватка кадров.

«Здесь очень старая инфраструктура, которая подлежит замене, капитальному ремонту. [Нужно] строительство новых школ, детских садов. Это одна из самых главных проблем. Но это триединая задача, и можно построить все, но если нет содержания образования и нет педагогов, то ничего не получится», – цитирует ТАСС министра просвещения РФ.

По ее словам, на Дальнем Востоке наблюдается нехватка учителей, в том числе в среднем профессиональном образовании. Она отметила, что решить это вопрос должна помочь программа «Земский учитель».