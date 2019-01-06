Поместье Майкла Джексона продают за 31 миллион долларов

В 2015 году роскошный дом Майкла Джексона был выставлен на продажу за 100 миллионов долларов. Прошло несколько лет, и дом так никто и не приобрел, несмотря на звездный статус. В результате, риелторам пришлось значительно снизить стоимость поместья.

Майкл Джексон был верным поклонником сказки о Питере Пэне. Он хотел побывать в такой же стране вечного детства Неверленд, где жил его любимый герой. Мечту певец воплотил недалеко от Лос-Анджелеса, превратив земельный участок площадью 1 090 гектаров в игровую площадку. На его территории, кроме огромного дома с шестью спальнями, стояли еще три домика для гостей. Также гости могли отправиться в парк развлечений или посмотреть на животных в мини-зоопарке.

Однако добрая сказка постепенно превратилась в кошмар. Поп-звезду стали подозревать в растлении детей, которых он часто приглашал в свое поместье. Даже после смерти легендарного исполнителя скандал не утихает, и в 2019 году вышел документальный фильм «Покидая Неверленд», который поверг почитателей творчества Джексона в ужас. С шокирующими признаниями в фильме выступили два мужчины. Они утверждают, что в детстве поп-король подвергал их сексуальному насилию. Возможно, это основная причина, почему риелторы до сих пор не могут продать огромный особняк. Известно, что туфли звезды выкупают за 90 тысяч долларов, но Неверленд остается без внимания поклонников.

В 2015 году цена поместья составляла 100 миллионов долларов, а с каждым годом она только снижалась. В 2017 году особняк можно было приобрести уже за 67 миллионов, а в марте 2019-го цена упала до 31 миллиона. Ранчо немного пострадало от лесных пожаров и оползней, но, как уверяют риелторы, его полностью восстановили. Однако мини-зоопарк Джексона перестал существовать, и покупателю поместья нужно будет восстанавливать его заново, сообщает StarHit.