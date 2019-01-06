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сегодня, 13:02 3

В Благовещенске построят детский садик на 350 мест

В Благовещенске построят детский садик на 350 мест
Фото: www.amurobl.ru

В новом микрорайоне Благовещенска собираются возвести новый детский сад. Учреждение на 350 мест построят в 800-м квартале. Работы по проекту планируют завершить до 31 января 2020 года.

В настоящее время ведется изучение площадки под строительство. Об этом мэр Благовещенска Валентина Калита доложила губернатору Амурской области Василию Орлову на рабочем совещании. «В настоящее время в Благовещенске в 17 дошкольных образовательных учреждениях образование получают более 13 500 амурчан. Из них более 1 500 – дети до трех лет. И если проблема с обучением детей в возрасте от трех до 7 лет у нас практически решена, то открытым остается вопрос с очередью в детсады детей до 3 лет. В настоящее время места в детский сад ждут более 1 000 ребят. Для решения этой проблемы уже заложены бюджетные средства на подготовку проектной документации на строительство детского сада на 350 мест», – сказала Валентина Калита.

Как рассказала мэр, для возведения нового дошкольного учреждения выбрана наиболее застраиваемая часть города – 800-й квартал. Во время посещения предполагаемой стройплощадки выяснилось, что территория соседствует с учебно-производственным комплексом Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства. Такое соседство может оказывать негативное влияние на окружающую среду.

«Амурская экологическая компания уже исследует и в середине марта даст заключение негативного влияния производственной базы», – сказала мэр.

В качестве проекта выбрана документация построенного в городе Кемерово схожего детского сада на 350 мест. К 31 января 2020 года планируется закончить все работы по проекту.

Василий Орлов поручил министерству строительства и архитектуры области изучить мощности коммунальных сетей для строительства детского сада и проведения дальнейшей застройки микрорайона.

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#дети #мэрия #областная власть #строительство

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Комментарии
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  • Trish

    Trish
    2 часа назад

    Школу хоть одну постройте. Детей уже по прописке не берут, говорят мест нет.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Trish

    Школу хоть одну постройте. Детей уже по прописке не берут, говорят мест нет.



    Новые школы очень нужны: живущих буквально в квартале от 11 школы, вдруг отправляют учиться за пять-шесть кварталов в 4 школу! Пересмотрите адреса приписки к школе на соответствие!

  • Gorojanka

    Gorojanka
    39 минут назад

    Школы то когда строить начнут? Эти дети, для которых все садики строят всего через 4 года должны будут за парты сесть, а образование у нас в стране обязаны каждому ребенку предоставить, здесь не получится "ваш номер очереди 1956 ждите когда ваша очередь подойдёт". 1 сентября придет, всех за парты обязаны будут посадить.

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