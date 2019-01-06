Два пенсионера – из Благовещенска и Тынды – получат более 200 тысяч рублей

Около 200 амурчан в марте получат накопительную пенсию. Причем у двух жителей Амурской области сумма выплат превысит 200 тысяч рублей. Амурское отделение Пенсионного фонда профинансировало накопительную пенсию гражданам, обратившимся с заявлениями о выплате в январе.

В списке 196 фамилий. Общая сумма перечислений составила 3 800 000 рублей. В числе получателей – двое жителей Благовещенска и Тынды. Сумма их накоплений превышает 200 000 рублей.

Средний размер выплаты – 19 400 рублей. Суммы у всех разные, в зависимости от прежней заработной платы, стажа и уплаченных работодателем страховых взносов. Получатели больших сумм, как правило, являются участниками программы софинансирования пенсионных накоплений. Они с 2009 года или позже перечисляли на свой счет дополнительные взносы, которые удваивались государством.

Накопительная пенсия может быть выплачена при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин при соблюдении следующих условий: мужчины должны быть 1953 года рождения и моложе, женщины – 1957 года рождения и моложе; нужно иметь официальное трудоустройство с 2002 года и позже; уплачивать страховые взносы на накопительную пенсию; ранее не получать единовременную накопительную выплату; соблюдать условия для назначения страховой пенсии по старости, а также право на досрочное назначение пенсии.

Пенсионеры, которые с 2002 по 2006 годы были индивидуальными предпринимателями и делали отчисления в Пенсионный фонд, также могут получить свои накопления.

«Важно то, что, несмотря на поэтапное повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 года, возраст обращения за накоплениями остается прежний – при общих условиях мужчины в 60 лет, женщины в 55 лет, либо по возрасту досрочной пенсии. Возрастное требование относится и к получателям пенсии по инвалидности. Данная пенсия им может назначаться досрочно, но получить накопления они могут только в 55 лет женщины и 60 лет мужчины», – сообщают в региональном отделении Пенсионного фонда.

Горячая линия отделения ПФР по Амурской области: (4162) 202-400.