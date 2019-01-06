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сегодня, 12:12 2

Храм в Приамурье просит помощи, чтобы погасить долг за электроэнергию

Храм в Приамурье просит помощи, чтобы погасить долг за электроэнергию
Фото: blaginform.ru

Газета «Зейский вестник» опубликовала просьбу о помощи отца Владимира, настоятеля православного храма. Сообщается, что требуется помощь в погашении задолженности по оплате электроэнергии. Указывается сумма задолженности – 23,8 тысячи рублей. Как убедилось ИА «Амур.инфо», информация достоверна.

Храм, о котором идет речь, – великомученицы Варвары Илиопольской, расположенный в Зейском районе Приамурья, в нескольких километрах от города Зея. Иерей Владимир Мыльников по телефону уточнил, что задолженность по оплате электроэнергии составляет даже больше – 47 тысяч рублей, и она может вырасти.

По словам настоятеля, в храме для отопления используются конвекторы, которые работают на электричестве. В целях экономии применяются энергосберегающие лампочки, газовая плита. Требуется утеплить храм – его полы, стены, потолок, что будет способствовать значительной экономии на электроэнергии.

Раньше здесь было свое хозяйство, которое затем пришло в упадок. Теперь же, отмечает Владимир Мыльников, хозяйство восстанавливают – люди развели кур, гусей, уток, цесарок, есть козы и кролики. В планах даже создать небольшой летний зоопарк. Но чтобы осуществить эту задумку, нужна помощь неравнодушных амурчан в погашении имеющихся долгов.

Реквизиты для оказания помощи:

Договор электроснабжения в Северных электрических сетях ХХ08Э0000019.

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#жизнь #религия #энергетика

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Комментарии
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  • жыгули

    жыгули
    9 минут назад

    бог в помощь

  • Oldlord

    Oldlord
    4 минуты назад

    Странно...

    А чего у Лукиана не попросит?

    Да и при свечах разговаривать с богами сподручнее.

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