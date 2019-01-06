Храм в Приамурье просит помощи, чтобы погасить долг за электроэнергию

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Храм, о котором идет речь, – великомученицы Варвары Илиопольской, расположенный в Зейском районе Приамурья, в нескольких километрах от города Зея. Иерей Владимир Мыльников по телефону уточнил, что задолженность по оплате электроэнергии составляет даже больше – 47 тысяч рублей, и она может вырасти.

По словам настоятеля, в храме для отопления используются конвекторы, которые работают на электричестве. В целях экономии применяются энергосберегающие лампочки, газовая плита. Требуется утеплить храм – его полы, стены, потолок, что будет способствовать значительной экономии на электроэнергии.

Раньше здесь было свое хозяйство, которое затем пришло в упадок. Теперь же, отмечает Владимир Мыльников, хозяйство восстанавливают – люди развели кур, гусей, уток, цесарок, есть козы и кролики. В планах даже создать небольшой летний зоопарк. Но чтобы осуществить эту задумку, нужна помощь неравнодушных амурчан в погашении имеющихся долгов.

Реквизиты для оказания помощи:

Договор электроснабжения в Северных электрических сетях ХХ08Э0000019.