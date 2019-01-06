Пограничники изъяли у амурчан оружие и боеприпасы

Фото: ПУ ФСБ России по Амурской области

Амурские пограничники пресекли противоправную деятельность в Сковородинском районе. У амурчан сотрудники управления обнаружили оружие и боеприпасы.

В частности, у жителя 1969 года рождения пограничники нашли и изъяли нарезной ствол со ствольной коробкой и спусковым механизмом, калибра 10,75 миллиметров; 2-х ствольное гладкоствольное ружье, калибра 16 миллиметров; 17 патронов, калибра 12 миллиметров.

Кроме того, при осмотре автомобиля амурчанина 1991 года рождения, сотрудники управления изъяли травматический пистолет марки ИЖ-79-9ТМ. Разрешительных документов у мужчины не было.

Оружие и боеприпасы направлены на исследование в отдел полиции по Сковородинскому району, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Амурской области.