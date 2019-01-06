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сегодня, 12:08 0

Пограничники изъяли у амурчан оружие и боеприпасы

Пограничники изъяли у амурчан оружие и боеприпасы
Фото: ПУ ФСБ России по Амурской области

Амурские пограничники пресекли противоправную деятельность в Сковородинском районе. У амурчан сотрудники управления обнаружили оружие и боеприпасы.

В частности, у жителя 1969 года рождения пограничники нашли и изъяли нарезной ствол со ствольной коробкой и спусковым механизмом, калибра 10,75 миллиметров; 2-х ствольное гладкоствольное ружье, калибра 16 миллиметров; 17 патронов, калибра 12 миллиметров.

Кроме того, при осмотре автомобиля амурчанина 1991 года рождения, сотрудники управления изъяли травматический пистолет марки ИЖ-79-9ТМ. Разрешительных документов у мужчины не было.

Оружие и боеприпасы направлены на исследование в отдел полиции по Сковородинскому району, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

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#происшествия #Сковородино

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