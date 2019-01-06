Россия стала лидером по внедрению искусственного интеллекта

Россия заняла первое место по внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Компания Microsoft на своем сайте опубликовала исследование, согласно которому, искусственный интеллект внедряют 30% российских руководителей, при том что средний показатель в мире равен 22,3%.

Бизнесмены из России внедряют основанные на искусственном интеллекте системы для более эффективной постановки задач сотрудникам, а также для исследования рынка и оптимизации принятия решений.

73% руководителей из России положительно относятся к ИИ, а 90% российских респондентов заявили, что не прочь пообщаться со специалистами в этой сфере, чтобы начать использовать эти технологии более эффективно, сообщает URA.ru.

В Microsoft указали, что рассматривали только компании, где работает свыше 250 человек. В исследовании участвовали 800 менеджеров высшего звена из Германии, Франции, Италии, России, Нидерландов, Швейцарии, США и Великобритании.

Исследование проводилось с 18 по 27 января 2019 года.