Во Владивостоке ученые требуют от и.о. мэра Гуменюка остановить «земельный беспредел»

Во Владивостоке ученые воюют с местной администрацией за землю на территории Академгородка. Там вырубают деревья и началось строительство жилых домов.

По неизвестным причинам 160 гектаров земли Академгородка так и не были поставлены на кадастровый учет – этим воспользовались предприниматели, успевшие выкупить несколько участков. Теперь ученые обращаются за помощью во все инстанции и требуют от городской администрации остановить строительство рядом с научными институтами, сообщает VL.Ru .

Строительная техника заехала на территорию городка в начале марта, тогда же началась вырубка деревьев, в том числе, по словам ученых, краснокнижных. Говорится, что спорный участок находится практически в самом сердце Академгородка – вокруг сплошь научные корпуса.







Разрешение на строительство 29-этажного дома с парковкой на этой земле выдано ООО «Стройзаказ» на основании трех договоров купли-продажи объектов недвижимости на земельном участке. Однако, по мнению ДВО РАН, эти участки приобретены в собственность незаконно в связи с отсутствием объектов недвижимости как таковых. Академия пыталась через Пятый арбитражный апелляционный суд добиться ареста этой земли, а также еще одного участка, который принадлежит ООО «Лагуна».

По словам научных сотрудников, с застройщиками борются уже два года, участки в качестве доказательств находятся в уголовном деле. Однако со стороны нового главы администрации – и.о. мэра Олег Гуменюк – понимание найти не удалось.

В начале текущей недели молодые ученые провели чрезвычайное собрание по поводу развернувшейся стройки неподалеку от корпусов.

По итогу собравшиеся приняли резолюцию – ученые требуют от администрации города остановить застройку территории, осуществляемую несколькими строительными компаниями, отозвать разрешения на строительство. Также научные сотрудники решили обратиться с просьбой о защите Академгородка к губернатору Приморья, в следственный комитет, к заместителю председателя правительства РФ, к полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, а также к министру науки и высшего образования РФ и к президенту РФ.

Кроме того, они создали петицию в защиту Академгородка. Между тем, Мэрия Владивостока прокомментировала «земельный беспредел», пишет РИА VladNews.

«Разрешение на строительство по проспекту 100-летия, 163 и по улице Мусоргского, 2 – выдано в полном соответствии с Градостроительным кодексом. После того, как в августе 2018 года эти разрешения на строительство были отменены городской администрацией, прокуратура города внесла протест, потребовав устранить нарушение закона и отменить постановление об отмене.

Также на протяжении последних двух лет управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока неоднократно отказывало застройщикам в получении разрешения на вырубку зеленых насаждений. Однако в настоящее время обеспечительные меры Арбитражным судом Приморского края отменены. В связи с этим у администрации Владивостока не было законных оснований для отказа в выдаче разрешений на вырубку зелёных насаждений», – сказали в мэрии.

Как сообщало Амур.инфо, и.о. мэра Владивостока Олег Гуменюк, который является кандидатом на пост градоначальника, несколько лет работал в правительстве Амурской области. В Приамурье он приехал в 2010 году и занял пост министра спорта при губернаторе Олеге Кожемяко

В феврале 2015 года его назначили на должность зампреда областного правительства. Но уже в ноябре 2015 года он уволился с этой должности и вернулся в Приморье.