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В Белогорске простятся с малышом, погибшим от побоев

В Белогорске простятся с малышом, погибшим от побоев

В Белогорске в среду, 6 марта, похоронят ребенка, погибшего в результате побоев. Как сообщало ИА «Амур.инфо», малыша в течение трех дней избивал 18-летний сожитель матери. Сама она не препятствовала избиению.

Прощание пройдет с 14:00 до 14:30 в ритуальном зале Белогорска. Как рассказал директор муниципального предприятия Михаил Олейник, малыша похоронят на Серышевском кладбище.

По информации администрации города, по решению органов опеки несовершеннолетняя мать изъята из приемной семьи и направлена в детский дом. В ее отношении возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей. Расследованием занимается Следственный комитет РФ. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в отношении должностных лиц органов опеки Белогорска возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

В среду, 6 марта, на центральной площади Белогорска с 14:00 пройдет акция «Берегите детей!». Каждый может принести цветы и игрушки в память о детях.

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#Белогорск #дети #память

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Комментарии
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  • Vtorzenie

    Vtorzenie
    2 минуты назад

    Пусть ее в подвале детского дома убьют к чертям

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