В Белогорске простятся с малышом, погибшим от побоев

Прощание пройдет с 14:00 до 14:30 в ритуальном зале Белогорска. Как рассказал директор муниципального предприятия Михаил Олейник, малыша похоронят на Серышевском кладбище.

По информации администрации города, по решению органов опеки несовершеннолетняя мать изъята из приемной семьи и направлена в детский дом. В ее отношении возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей. Расследованием занимается Следственный комитет РФ. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в отношении должностных лиц органов опеки Белогорска возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

В среду, 6 марта, на центральной площади Белогорска с 14:00 пройдет акция «Берегите детей!». Каждый может принести цветы и игрушки в память о детях.