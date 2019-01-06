В Белогорске пытались реализовать более 23 тысяч бутылок немаркированного алкоголя

Житель Благовещенска в апреле и мае 2018 года перевез в Белогорск 23 420 безакцизных бутылок алкоголя с целью продажи. Стоимость незаконного товара, подлежащего обязательной маркировке, – 3 миллиона 909 тысяч рублей.

Перевозчика обвинили в приобретении и перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками в особо крупном размере. Амурчанин также был обвинен в покушении на незаконное предпринимательство – без регистрации и лицензии.

В Белогорском городском суде установили, что подсудимый с 1 апреля по 9 мая 2018 года незаконно приобрел и перевозил с целью сбыта немаркированную алкогольную продукцию. Перевозка осуществлялась несколькими партиями: 5 120 бутылок на общую сумму 768 000 рублей; 7 800 бутылок – на 1 170 000 рублей; 2 780 бутылок – на 872 920 рублей; 5 100 бутылок – на 744 600 рублей; 2 620 бутылок – на 353 700 рублей. Этим алкоголем мужчина планировал незаконно торговать, однако не довел преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам – алкоголь нашли и изъяли сотрудники полиции.

Подсудимый виновным в совершении данного преступления признал себя полностью. Его вина также была подтверждена совокупностью доказательств, имеющихся при уголовном деле. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев 10 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 000 рублей, сообщает сайт Белогорского городского суда.