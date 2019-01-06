Часть амурских пенсионеров получат пенсии досрочно

Некоторые амурские пенсионеры досрочно получат пенсии за 8 марта. Региональные отделения Пенсионного фонда и Почты России определили график выплат пенсий за праздничный день. Так как 8 марта на почте выходной, пенсии за этот день выплатят заранее – 6 и 7 марта.

Выплата пенсий в Амурской области через отделения «Почты России» традиционно производится с 3 по 20 число. В четверг, 7 марта, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

В пятницу, 8 марта, в Приамурье будут открыты 15 отделений почтовой связи. В Благовещенске работают отделения с индексами 675001, 675002, 675004, 675028. Также будут открыты отделения в Белогорске, Зее, Тынде, Райчихинске, Сковородино, Шимановске, Свободном, Новобурейском. Их работа пройдет по графику пятницы с сокращением рабочего дня на один час.

Для остальных отделений 8 марта является выходным. Пенсии за этот день выплатят досрочно – 5, 6 и 7 марта. Точную дату, когда выплату принесут на дом, нужно уточнять в своем почтовом отделении. 9 марта отделения «Почты России» продолжат оказывать услуги по установленному режиму работы.

Для пенсионеров, получающих пенсии через кредитные учреждения, изменений не ожидается. По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Амурской области, на сегодняшний день в регионе живут 235 000 пенсионеров, 48 % из них получают выплаты через «Почту России», остальные – через банки.