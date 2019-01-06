Амурским аграриям дадут 108 миллионов рублей, приморским – 719

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Десять регионов Дальнего Востока, в том числе Амурская область, получат межбюджетные трансферты в размере почти 1 миллиарда рублей. Средства пойдут на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Больше всего средств выделено Приморскому краю – более 0,719 миллиарда рублей. Амурская область получит 108,2 миллиона рублей, Камчатка – более 55,086 миллиона, Республика Бурятия – 22,6 миллиона, Еврейская автономная область – почти 3,7 миллиона, Сахалинская область – 2,9 миллиона, Республика Саха (Якутия) – почти 1,5 миллиона, Хабаровский край – 1,3 миллиона, Забайкалье – 784,9 тысячи рублей.

Как сообщается на сайте Минвостокразвития, средства выделяются в федеральном бюджете на 2019 год в рамках ведомственного проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

«Деньги пойдут сельхозпроизводителям на компенсацию уплаченных процентов по инвестиционным кредитам, которые были получены, в том числе, на приобретение техники, оборудования, строительство и реконструкцию объектов животноводства и растениеводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов. Благодаря такой большой поддержке со стороны государства сельское хозяйство успешно развивается все последние годы. И темпы здесь сбавлять не следует», – отметил на прошедшем заседании правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев.

Всего правительством России выделено 41,57 миллиарда рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 75 субъектам Федерации.