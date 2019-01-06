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Благовещенская программа «Сканер» сняла ролик с Железным человеком (видео)

Благовещенская программа «Сканер» сняла ролик с Железным человеком (видео)

В Благовещенске Железный человек предотвратил дорожно-транспортное происшествие. Юмористический ролик, посвященный правилам дорожного движения, сделала программа «Сканер» благовещенской компании «Альфа-канал».

«Весной так много отвлекающих моментов на дороге. Но будь умнее и цени близких, которые тебя ждут дома!» – такую мысль доносят до водителей создатели видеоролика.

По сюжету, автомобилист загляделся на девушку-пешехода и едва не попал в ДТП. На счастье, рядом оказался Железный человек. Благодаря своей суперспособности он остановил машину с отвлекшимся водителем. «Ты не железный. Смотри на дорогу. В следующий раз могу не успеть!» – предупредил супергерой.

«Съемки производились на набережной реки Амур в Благовещенске. Мы собирались снять ролик в течение часа, но во время съемок Железный человек привлекал внимание прохожих, с ним хотели сфотографироваться дети и взрослые, – улыбается редактор программы «Сканер» Татьяна Котельникова.

Редакция программы «Сканер» планирует сделать серию юмористических видео, посвященных безопасности дорожного движения. «Планируем сделать проект социальным, профилактическим и с долей юмора. Поэтому пригласили благовещенского супергероя, который всех спасает, предупреждает опасность. Наш супергерой – юморист, поэтому пригласили его, чтобы не быть излишне поучительными», – отмечает Татьяна Котельникова.

Видео опубликовано в инстаграм-аккаунте @skaner_dtp28

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#ДТП #СМИ

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