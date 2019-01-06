К лету в Приамурье в продаже появятся субсидируемые авиабилеты

«В летний период авиакомпании увеличат количество рейсов в Москву из Благовещенска до трех ежедневно, а три дня в неделю будет выполняться по четыре рейса в день. Помимо этого, из Приамурья в столицу страны будут совершаться ежедневные рейсы. Авиакомпанией "Сибирь" (S7) летом будут осуществляться прямые полеты на Москву на более комфортабельных самолетах типа Airbus A321-neo. Всего более чем 5 тысяч пассажиров еженедельно смогут совершать полеты в этом направлении», – сообщил на совещании амурский министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.

По данным амурского правительства, ежедневно из Благовещенска летом можно будет летать в Новосибирск и Екатеринбург. Кроме этого, рейсы будут выполняться в Якутск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Улан-Удэ, Иркутск и Читу. Через Благовещенский аэропорт авиакомпания «Аврора» по вторникам и субботам будет перевозить пассажиров по маршруту Владивосток – Благовещенск – Южно-Сахалинск на воздушном судне типа DHC-8.

«19 февраля 2019 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил выделить еще 2,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ на субсидирование авиамаршрутов с Дальнего Востока и в обратном направлении. До начала летних отпусков ожидается поступление субсидируемых билетов в продажу. Приобрести билеты по специальным тарифам граждане смогут по 7 направлениям», – сказал Александр Зеленин.