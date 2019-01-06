Для 22 школы Благовещенска закупают оборудование на несколько миллионов

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В Благовещенске объявлено несколько аукционов для приобретения различного оборудования для строящейся 22 школы. Городская мэрия ищет тех, кто поставит в образовательное учреждение различное спортивное и электрооборудование, а также мебель.

В общей сложности на несколько аукционов из городского бюджета выделено 5,1 миллиона рублей. Все – в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска на 2015-2021 годы», которая была утверждена постановлением администрации еще 3 октября 2014 года.

Один из аукционов касается приобретения спорттоваров более чем на 2,5 миллиона рублей. Только на два гимнастических ковра предусмотрено 909,4 тысячи рублей. Также собираются купить 2 легкоатлетические дорожки для разбега – 18,5 тысячи, 6 резиновых дорожек для разбега – 86,5 тысячи, а также три комплекта акробатических дорожек, на которые предусмотрено почти 700 тысяч рублей.

Еще в учебное заведение собираются приобрести различные маты, в том числе для борьбы дзюдо. В аукционной документации указано, что маты нужны для приземления и отработки бросков – таких требуется 2 штуки (104,7 тысячи за обе), и отдельно комплект борцовского покрытия за 279,4 тысячи.

Кроме того, требуется одна зона приземления для прыжков, которая в соответствии с ГОСТом предназначена для приземления при прыжках с шестом и прыжках в высоту. На нее предусмотрено 51,3 тысячи.

Ищут также подрядчика, готового поставить для школьной столовой электрические приборы. Для этого из городского кошелька выделено более миллиона рублей. Они пойдут, в частности, на покупку бытовой посудомоечной машины – 171,6 тысячи рублей, электрической плиты – 65,7 тысячи, измельчителя овощей – 101,6 тысячи, картофелечистки – 58,4 тысячи, машины для нарезки хлеба (54,3 тысячи) и тестомесильной (145,1 тысячи), электросковородки (103,1 тысячи), котла пищеварочного (131, 5 тысячи).

На кресла секционные для зрительного зала школы № 22 из бюджета выделено более 1,1 миллиона рублей. На эти средства собираются купить 98 трехместных кресел – за миллион с лишним рублей и 12 двухместных – за 98,6 тысячи. В требованиях указано, что все кресла должны быть в одной серо-синей цветовой гамме.

Еще на 460,8 тысячи объявлен аукцион на покупку в школу мебели: стеллажей для книг двухсторонних и односторонних, стеллажей-тумб для сменной обуви, а также тумб для инструментов, карт и плакатов и для учебных пособий.

Все указанные в аукционах цены не окончательные, по условиям, договор будет заключен с теми организациями, которые предложат наименьшую сумму за свои услуги. После подписания контракта все товары должны быть поставлены в течение 45 календарных дней.

Все четыре аукциона намечены на 18 марта.

Как сообщало Амур.инфо, новый корпус 22 школы на 528 мест строится как отдельно стоящее здание рядом с существующим корпусом. В январе его готовность составляла 98 %. Ввести объект в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2019 года. Занятия по планам должны начаться с 1 сентября 2019 года. В общей сложности на строительство школы будет потрачено 410,78 миллиона рублей из федерального, областного и городского кошельков.