Масленичные гулянья в Белогорске начнутся с костюмированного шествия

В Белогорске завершили подготовку к праздничным гуляньям. Проводы Масленицы пройдут 10 марта на центральной площади. Начнется мероприятие в 11:00 с костюмированного масленичного шествия от здания музея до площади имени 30-летия Победы.

«В костюмированном масленичном шествии зарегистрировались представители уже 7 организаций Белогорска: локомотивное депо, фитнес студия “Солнце”, музей, ЦКР, библиотека, ДК “Амурсельмаш” и работники гипермаркета “Самбери”, кстати, их более 75 человек, – рассказала менеджер по культурно-массовому досугу Ирина Шимко. – Участники праздника смогут не только выиграть приятные и вкусные подарки, которых приготовили очень много, но и сделать фото на память в тематических фотозонах, посетить выставку-распродажу товаров прикладного творчества. На площади будет организованно несколько игровых площадок: командная игра на лыжах “Квадрогонки”, гиганский боулинг, валенкометание, перетягивание каната и бои на бревне».

Победители игр будут награждены на сцене специальными призами. Во время концерта юные и взрослые силачи посоревнуются в поднятии гантелей и в толкании автомобиля в виде свинки.

Розничная сеть магазинов «Серышевский» проведет дегустацию блинов во время масленичного гулянья. Традиционно на площади развернется торговля блинами, горячим чаем и сладостями. Более десятка торговых точек и сами примут участие в конкурсе.

«В день проводов зимы специальное жюри оценит внешнее оформление торгового места, творческий подход к форменной одежде, а также наличие и оформление необходимой информации для потребителя о продавце, бэйджиков, товарных ярлыков, ценников, – рассказывает специалист отдела по труду и потребительскому рынку Лилия Алеко. – Конечно, это здорово, когда торговые точки оформлены тематически, творчески. Это поднимет настроение участникам гуляний и, естественно, повышает аппетит».

Масленичные гулянья в день проводов зимы пройдут в Белогорске во всех районах города. Общегородской праздник «Масленичный разгуляй» начнется на площади имени 30-летия Победы в 11:30 после костюмированного шествия, празднично-игровая программа «Здравствуй, Масленица!» пройдет в школах номер 1, 3, 4, 5, 10, 11, 17 и 200, начнется она в 12:00, на стадионе «Амурсельмаш» в 12:00 начнется спортивно-развлекательная программа «Широкая Масленица», на стадионе «Локомотив» в 13:00 устроят «Проводы Масленицы», в 14:00 в городском парке пройдет игровое представление «Ой, Маслёна – красота» и закончатся проводы зимы в Низинном в 16:00 городским праздником «Масленичный разгуляй».