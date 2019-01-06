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сегодня, 10:30 0

Ученые выяснили, для чего нужен сон людям и животным

Ученые выяснили, для чего нужен сон людям и животным
Фото: pixabay.com

Исследователи выяснили, что во время сна у живых существ происходит восстановление клеток ДНК. Специалисты сравнили это с ямочным ремонтом на дорогах.

Проведённый учеными опыт показал, что в мозгу живых существ во сне активизируются специальные молекулы, которые приступают к устранению разрывов и трещин в геноме.

Учёные понаблюдали за тем, как спят рыбы-зебры. Оказалось, что, как только они засыпают, нити ДНК в их организме начинают двигаться в несколько раз быстрее. Хромосомы перемещаются, а в это время молекулы чинят в них повреждения.

Это проверили, скрепив хромосомы особым белковым «клеем», который помешал им двигаться. В результате масштабы разрушений в геноме резко возросли.

Исследователи подчеркнули, что для эффективности таких «ремонтных работ» необходимо спокойствие нейронов. Именно для этого организм и погружается в сон.

«Выбоины и трещины постоянно появляются на дорожном полотне во время движения машин, особенно в час пик, однако чинить их рациональнее всего ночью, когда ремонтным работам никто не мешает», – сказал один из авторов исследования, Лиор Аппельбаум.

Также учёные из Гонконга выяснили, что ночная работа приводит к росту окислительных повреждений ДНК. Кроме того, по данным калифорнийских нейробиологов, недосып провоцирует развитие болезней сердца и сосудов, сообщает Life.ru.

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