Белогорца за убийство женщины приговорили к исправительным работам

В Белогорске пожилой мужчина убил женщину. Он нанес ей восемь ударов по голове деревянной киянкой и еще не менее трех ударов тупым предметом по голове и телу. Суд назначил ему исправительные работы сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 10 % из заработка.

Белогорский городской суд установил, что 27 июля 2018 года вечером подсудимый и потерпевшая находились в одной комнате. Женщина была нетрезвой. Она схватила топор и заявила, что зарубит мужчину. Тот смог выбить топор из ее рук, но опасался, что женщина продолжит агрессивное поведение и нападет на него. Поэтому, осознавая возможные последствия своих действий, мужчина всё же начал бить женщину деревянной киянкой. Он нанес ей восемь ударов по голове, еще несколько раз ударил по голове и плечу. Эти действия явно выходили за пределы допустимой самообороны.

Подсудимый полностью признал себя виновным в совершении преступления. Кроме того, его вина была подтверждена совокупностью доказательств, имеющихся при уголовном деле. Суд признал ряд смягчающих обстоятельств: полное признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья, в том числе психическое, и преклонный возраст виновного. Также отмечено противоправное поведение потерпевшей, которое и стало поводом для преступления.

В результате суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Его приговорили к исправительным работам сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 10 % из заработка осужденного, сообщает Белогорский городской суд.