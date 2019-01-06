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Жительница Белогорска просит помочь найти брата

Жительница Белогорска просит помочь найти брата

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Белогорска Валентина. Женщина попросила помочь в поисках ее брата – 36-летнего Владимира Зорина. Мужчина может находиться в Благовещенске.

По словам Валентины, связь с Владимиром Владимировичем утеряна около 4 лет назад.

«Я детдомовская. После детдома нашла маму, брата. Они жили без определенного места жительства. Маму-то я забрала, а брат не захотел хорошей жизни, его все устраивало. Я начала контролировать: пить нельзя, на работу надо устраиваться. Все на такой волне. Потом мама заболела, уже умирала. Она говорит: "Найди Вовку". И я поехала в Благовещенск, через одну их знакомую я его нашла. Привезла в Белогорск. Мама умирала. Он собрался, написал записку, что уезжает в Благовещенск, его не устраивает такая жизнь. И уехал. Потом мама умерла, у меня какое-то время была обида на него: что он уехал, зная, что маме осталась неделя-две», – поведала Валентина.

Женщина обратилась в полицию, когда прошла обида на брата. Валентина хочет найти Владимира и помочь ему, если мужчина нуждается в помощи.

Связаться с Валентиной можно, позвонив на номер 8-914-560-48-56 или написав на номер WhatsApp 8-909-885-08-15.

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#Белогорск #жизнь

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