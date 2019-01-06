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В Приамурье заблокированы 20 сайтов, на которых продавали поддельные дипломы

В Приамурье заблокированы 20 сайтов, на которых продавали поддельные дипломы
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области по требованию прокуратуры заблокирован доступ к 20 сайтам, где продавали документы. Все желающие могли приобрести поддельные дипломы об образовании и трудовые книжки с заполненными графами о месте работы.

«Нахождение в открытом доступе в сети Интернет информации, предлагающей приобретение поддельных дипломов учебных заведений, фактически способствует совершению преступлений, предусмотренных статьей 324 УК РФ "Приобретение или сбыт официальных документов", и статьей 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков"», – сообщает прокуратура Амурской области.

Прокурор Благовещенска обратился в суд с заявлениями о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил исковые требования прокурора. В настоящее время доступ к сайтам с запрещенной информацией заблокирован.

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#закон #технологии

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