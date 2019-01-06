Качество жизни в ДФО должно превысить средние показатели через 5 лет: обзор прессы

Помогла ли алиментщику смена имени; как делать зарядку в постели; получится ли из вашего ребенка гений; встречались ли Ленин и Гитлер. Ответы на эти вопросы можно найти в газетах, которые читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

И без того газета для женщин «Моя Мадонна» – сегодня вообще самая женская из женских – все-таки вот-вот самый женский праздник! Вы прочитаете о том, что амурчанки образованнее мужчин, что они дольше живут, что они любят цветы и что их вообще больше мужчин.

Вместе с газетой вы окинете взглядом прошлое и побываете в предпраздничных днях 10- и 20-летней давности (например, прочтете, что в 1997 году кондитерская фабрика «Зея» продала 75 тонн конфет!). А еще вы узнаете, как изменились женщины за последние 30 лет. Только не надо думать, что они постарели. Отнюдь!

Вам статья

Далее у нас «Телепорт», рассказывающий о том, как «фонари» и «кирпичи» приспособились к ограничениям. Снижение норм беспошлинного ввоза товаров через границу вопреки ожиданиям не убило традиционный амурский промысел. Бизнесмены решили: если нельзя перевозить много, значит нужно увеличить количество тех, кто перевозит. Вот и всё. Таким образом, по итогам января на Благовещенской таможне резко вырос пассажиропоток. В общем, сразу видно, что «Телепорт» – газета не женская: до поздравлений с 8 Марта надо листать целых шесть страниц!

Напишут же такое

Давайте посмотрим, о чём «АиФ». А здесь пишут о том, как превратить города и поселки Дальнего Востока в центры экономического роста. Узнаете, что к 2024 году качество жизни в наших краях должно превысить среднероссийские показатели. И это не просто слова, а слова президента – именно такую задачу поставил В.В. Путин. Для этого необходимо построить 31 школу, 19 больниц, 27 спортивных объектов, 7 центров культуры (не говорится, правда, просматривается ли в этих 7 центрах картинная галерея в Благовещенске). Нда… И будет нам счастье. Ну, до 24-го года, думаю, поднатужившись, доживем. Почувствуем, посмотрим, как это – жить в условиях «превышенных общероссийских показателей».

Полный абзац

Сегодня вышла «Российская газета-Неделя». Традиционно много разного и интересного. Здесь можно узнать о том, получится ли из вашего ребенка гений. Здесь есть рекомендации по литературным новинкам. Здесь о том, почему в этом году будут вручаться сразу две Нобелевские премии по литературе. Но в первую очередь вы явно прочтете материал о том, встречались ли Ленин и Гитлер.

Было ль, не было – сегодня сам черт не разберет! Но картина, на которой Гитлер и Ленин играют в шахматы (она написана 110 лет назад), реально существует. Впрочем, лично я знаю в Благовещенске художника, который изобразил самого себя рядом с вождем мирового пролетариата, но на самом деле вряд ли видел его хотя бы в мавзолее.

Не пропусти

Ну и напоследок – «Комсомольская правда». Как вы думаете, на какой материал я обратил внимание в первую очередь? Правильно: на тот, как делать зарядку, не вставая с постели. Пожалуй, напишу или позвоню главному редактору, чтобы продолжили тему: как, не вставая с постели работать.

Дальше, листая страницы, я видел публикации о тайнах приземления Гагарина, о том, сколько получают за свои победы спортсмены-зимники, о перевале Дятлова опять же. Да много чего. А из самого-самого – это, пожалуй…

На посошок

Ну вот, хотел назвать заметку, где рассказывается об алиментщике, задолжавшем 820 тысяч рублей и сменившим имя (что не помогло!), да тут увидел материал о том, что в фондах хабаровского художественного музея обнаружили картину, которую уже готовы были выбросить, да все-таки решились подреставрировать. А делая это, обнаружили, что на самом деле это шедевр, который только по предварительным, сильно заниженным оценкам стоит миллион евро.

Так что, право дело, нужна Благовещенску своя художественная галерея – хотя бы для того, чтобы обнаруживать в ней что-нибудь подобное.