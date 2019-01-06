На мосту Благовещенск – Хэйхэ завершили работы по надвижке стальных конструкций
После 125 дней круглосуточных работ рабочие бригады на стройке моста Благовещенск – Хэйхэ с китайской стороны завершили работы по надвижке коробчатых балок на основной части объекта. Об этом сообщает телевидение Хэйлунцзяна, передает Biang.ru.
«Мы планируем сдать мост в эксплуатацию в октябре, чтобы сделать подарок к 70-летию основания Нового Китая», – заявил в интервью телеканалу начальник отдела контроля качества проектного управления строительства моста через Амур Лю Фэн.
Ожидается, что строители соединят китайскую и российскую части моста в конце марта.
Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов заявлял журналистам, что по плану мост Благовещенск – Хэйхэ будет построен в конце 2019 года и введен в эксплуатацию весной 2020 года.
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