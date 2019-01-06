На мосту Благовещенск – Хэйхэ завершили работы по надвижке стальных конструкций

Фото: телевидение Хэйлунцзяна (Biang.ru)

«Мы планируем сдать мост в эксплуатацию в октябре, чтобы сделать подарок к 70-летию основания Нового Китая», – заявил в интервью телеканалу начальник отдела контроля качества проектного управления строительства моста через Амур Лю Фэн.

Ожидается, что строители соединят китайскую и российскую части моста в конце марта.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов заявлял журналистам, что по плану мост Благовещенск – Хэйхэ будет построен в конце 2019 года и введен в эксплуатацию весной 2020 года.