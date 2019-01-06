Миллионер отдаст свое состояние тому, кто женится на его дочери

Миллионер из Таиланда пообещал награду мужчине, который женится на его младшей дочери. Весь бизнес отец планирует передать будущему мужу дочери.

Владелец крупнейших в Таиланде плантаций дуриана Арнон Родтхонг (Arnon Rodthong) хочет передать бизнес своей дочери Карнсите (Karnsita Rodthong). Но сделает он это только после того, как та выйдет замуж. О поиске будущего мужа заботливый оте-миллионер объявил в социальных сетях.

Претенденты на руку и сердце Карнситы должны быть прилежными и работящими, не употреблять наркотики, не играть на деньги и разбираться в разведении дуриана. Родтхонг заплатит будущему зятю 10 миллионов бат (около 21 миллиона рублей), а также передаст дуриановый бизнес, стоимость которого оценивается в миллионы долларов.

В течение одного дня миллионер получил сотни заявок, сообщает «Лента.ру». Победитель будет определен на турнире, который пройдет 1 апреля, прием заявок продолжается. Как именно женихи будут бороться за сердце наследницы, пока неизвестно.

Карнсита уверяет, что затея отца ей нравится. «Я не привередлива. Я только хочу мужчину, с которым можно будет ходить на вечеринки и делать селфи. Я сама не особенно красива, поэтому сойдут любые внешние данные», – заявила наследница.

В 2014 году сообщалось, что гонконгский бизнесмен Сесил Чао предложил миллиард гонконгских долларов (130 миллионов долларов) мужчине, который сможет жениться на его гомосексуальной дочери Гиги. Прошлая попытка выдать ее замуж привлекла около 20 тысяч мужчин, но ни один из них ничего не добился. Через неделю мужчина отменил свое предложение.