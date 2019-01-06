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Водителя автомобиля, попавшего под обстрел возле Зеи, решили наградить

Водителя автомобиля, попавшего под обстрел возле Зеи, решили наградить
Фото: ru.depositphotos.com

5 марта возле города Зея было совершено вооруженное нападение на автомобиль «Почты России». По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель машины и сопровождавший груз сотрудник почты будут представлены к награде.

Как сообщает пресс-служба УФПС Амурской области, в автомобиле, который подвергся нападению, находились два человека. Это водитель Роман Зевакин и почтальон по сопровождению и обмену почтовых отправлений и денежных средств Евгений Липаков. Мужчины доставляли посылки и денежные средства, предназначенные для операционной деятельности предприятия, по маршруту город Зея – поселок Октябрьский. В районе поселка Заречная Слобода неизвестные в масках на автомобиле отечественного производства попытались заблокировать проезд и открыли огонь по почтовому УАЗу.

Несмотря на пробитое выстрелом колесо, водитель почтового автомобиля сумел сманеврировать и уйти от преследования. Материальные ценности и денежные средства остались в сохранности.

«Мы благодарны нашим сотрудникам за решительные действия в экстренной ситуации. Они не побоялись рисковать собственной жизнью. Весь коллектив филиала выражает им признательность, и в скором времени Романа и Евгения представят к заслуженным наградам», – сказала директор амурского филиала «Почты России» Светлана Матвиенко.

Стаж Романа Зевакина за рулем почтового автомобиля – чуть более 2 лет. Коллеги отзываются о нем как об ответственном и дисциплинированном сотруднике. Евгений Липаков работает в Зейском почтамте чуть более 8 лет. За время работы проявил себя только с положительной стороны. Решение о том, какие действия предпринять в экстренной ситуации, по словам сотрудников, они приняли совместно.

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#криминал #происшествия #транспорт

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