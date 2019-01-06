После смерти годовалого ребенка на органы опеки Белогорска завели уголовное дело

В отношении должностных лиц органов опеки Белогорска возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Как сообщили в пресс-службе Амурского следственного управления, дело возбуждено по факту «ненадлежащего исполнения полномочий должностными лицами отдела опеки и попечительства МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Белогорска"». В частности эти полномочия связаны с осуществлением контроля за условиями жизни и воспитания 17-летней матери погибшего ребенка в семье опекуна.

Статья уголовного дела в отношении сожителя матери погибшего малыша в ближайшее время будет переквалифицирована. Предъявить обвинение амурчанину планируется по статье «Убийство малолетнего», пояснили в СУ СК РФ по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, 5 марта в Амурской областной детской больнице умер годовалый мальчик. С 18 февраля он был в глубокой коме на аппарате ИВЛ. В первые дни ребенок находился в Белогорской больнице, затем был переведен в детскую областную.

По предварительным данным следствия, малыша в течение трех дней избивал 18-летний сожитель его матери. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Амурчанин признался в совершении преступления. На следственном эксперименте он пояснил, что бил малыша кулаками по голове, потому что ребенок мешал ему спать. Мать мальчика не препятствовала избиению. В отношении амурчанки расследуется уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»