Гороскоп на 6 марта: Козерогам стоит отказаться от экстрима, а Весам нужно контролировать эмоции

Восход Солнца: 07:03

Заход Солнца: 18:18

Солнце в Рыбах.

Овен. Не действуйте необдуманно. Если чувствуете, что обстановка вокруг Вас начинает накаляться, постарайтесь не оказаться в эпицентре событий.

Телец. Вам нужно взвешивать каждое свое слово и шаг. Сиюминутные эмоции могут нанести только вред, особенно, в профессиональной сфере.

Близнецы. Сегодня Близнецы склонны заниматься ничегонеделанием. И ситуация будет играть им в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела.

Рак. Звезды не советуют гнаться за теми мечтами, которые вряд ли исполняться без участия влиятельных лиц.

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Лев. Перед Львами будет стоять уйма нерешенных вопросов. Распределите, какие для вас более важные, а про какие следует на время забыть.

Дева. Звезды рекомендуют Девам взять в оборот в эту среду только важные и срочные дела. Всю мелочь оставьте на потом, чтобы она не отвлекала от насущных задач.

Весы. Весам с самого утра стоит следить за своей устной и письменной речью, контролировать спонтанные эмоциональные реакции. Любое ваше слово сегодня способно спровоцировать новый виток конфликта, причем к проблемам могут вести даже самые благие намерения.

Скорпион. Занимайтесь тем, что дается легко. 6 марта во второй половине дня звезды рекомендуют отложить все дела и отправиться на эмоциональную разгрузку.

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Стрелец. Очень удачный день для переговоров, наведения контактов и возобновления старых отношений. Полезно почерпнуть что-нибудь новенькое у коллег.

Козерог. В эту среду Козерогам не стоит увлекаться экстримом. Занятия спортом также могут повлечь травмы. Все дела, касающиеся работы,лучше решать в первой половине дня.

Водолей. Вполне возможно, что отказ от авантюрных предложений поможет вам сейчас увидеть новые перспективы, обнаружить выгодное направление деятельности.

Рыбы. В данный период Вас подстерегают препятствия, затрагивающие практически все сферы деятельности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев