Спать не могли уложить: 18-летний белогорец рассказал, как бил малыша (видео)

«Он капризничал, выкобенивался, спать не могли уложить. Когда он начал капризничать, я откидывал душевой шланг», – объяснил обвиняемый.

На вопрос следователя: «Вы осознавали, что можете причинить тяжкий вред здоровью, нанося удары кулаками по голове?» он ответил утвердительно: «Осознавал». Видео с логотипом Следственного комитета разместил Пятый канал.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в настоящее время обвиняемый заключен стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».

Утром 15 февраля годовалого малыша на скорой помощи доставили в больницу. Ребенок был в очень тяжелом состоянии. Когда состояние пострадавшего немного стабилизировалось, его доставили в Амурскую областную детскую клиническую больницу. Во вторник, 5 марта, малыш скончался. В этот же день Следственный комитет РФ забрал в свое производство материалы резонансного дела.