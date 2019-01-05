Спать не могли уложить: 18-летний белогорец рассказал, как бил малыша (видео)
В распоряжении Пятого канала оказалось видео следственного эксперимента с участием обвиняемого в покушении на убийство годовалого малыша в Белогорске. 18-летний молодой человек объясняет, что ребенок мешал ему спать.
«Он капризничал, выкобенивался, спать не могли уложить. Когда он начал капризничать, я откидывал душевой шланг», – объяснил обвиняемый.
На вопрос следователя: «Вы осознавали, что можете причинить тяжкий вред здоровью, нанося удары кулаками по голове?» он ответил утвердительно: «Осознавал». Видео с логотипом Следственного комитета разместил Пятый канал.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», в настоящее время обвиняемый заключен стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».
Утром 15 февраля годовалого малыша на скорой помощи доставили в больницу. Ребенок был в очень тяжелом состоянии. Когда состояние пострадавшего немного стабилизировалось, его доставили в Амурскую областную детскую клиническую больницу. Во вторник, 5 марта, малыш скончался. В этот же день Следственный комитет РФ забрал в свое производство материалы резонансного дела.
Просмотров всего: 3019