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сегодня, 20:50 8

Спать не могли уложить: 18-летний белогорец рассказал, как бил малыша (видео)

Спать не могли уложить: 18-летний белогорец рассказал, как бил малыша (видео)

В распоряжении Пятого канала оказалось видео следственного эксперимента с участием обвиняемого в покушении на убийство годовалого малыша в Белогорске. 18-летний молодой человек объясняет, что ребенок мешал ему спать.

«Он капризничал, выкобенивался, спать не могли уложить. Когда он начал капризничать, я откидывал душевой шланг», – объяснил обвиняемый.

На вопрос следователя: «Вы осознавали, что можете причинить тяжкий вред здоровью, нанося удары кулаками по голове?» он ответил утвердительно: «Осознавал». Видео с логотипом Следственного комитета разместил Пятый канал.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в настоящее время обвиняемый заключен стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».

Утром 15 февраля годовалого малыша на скорой помощи доставили в больницу. Ребенок был в очень тяжелом состоянии. Когда состояние пострадавшего немного стабилизировалось, его доставили в Амурскую областную детскую клиническую больницу. Во вторник, 5 марта, малыш скончался. В этот же день Следственный комитет РФ забрал в свое производство материалы резонансного дела.

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#закон #происшествия #СМИ

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Комментарии
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  • Gallardo

    Gallardo
    2 часа назад

    А где горюющая мамаша? Почему не привлекают как сообщника?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Урод, неужели его так его мать спать в детстве укладывала?

  • Жэка

    Жэка
    1 час назад

    Забить до смерти годолавого кроху. герой, ага.

  • Sah

    Sah
    1 час назад



    «Вы осознавали, что можете причинить тяжкий вред здоровью, нанося удары кулаками по голове?» он ответил утвердительно: «Осознавал».



    Осознавал но бил слегка, кулаками по голове ...мужик младенцу

  • Сантило

    Сантило
    1 час назад

    Как страшно жить среди таких уродов малолетних

  • КанзаС

    КанзаС
    1 час назад

    ЭТО ХОРОШО ,ЧТО УРОДУ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 18....СРАЗУ К ВЗРОСЛЫМ,МИНУЯ МАЛОЛЕТКУ ЗАЕДЕТ...ЖАЛЬ НЕ ТЕ ВРЕМЕНА...НО ДАСТ БОГ...

  • lne1981

    lne1981
    41 минута назад

    3,14ДОР УБИТЬ МАЛО! Прибить гвоздями к стене и оставить подыхать медленно и мучительно.

  • Max-1990

    Max-1990
    6 минут назад

    КанзаСЭТО ХОРОШО ,ЧТО УРОДУ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 18....СРАЗУ К ВЗРОСЛЫМ,МИНУЯ МАЛОЛЕТКУ ЗАЕДЕТ...ЖАЛЬ НЕ ТЕ ВРЕМЕНА...НО ДАСТ БОГ...


    А вот тут как посмотреть . На взрослой зоне работают понятия. И там не факт что его будут каждый день забивать и опускать. А вот на малолетке полнейший беспредел. Там больше шансов попасть под раздачу.

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