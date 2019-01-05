В Благовещенске произошел пожар в общежитии (видео)

В Благовещенске вечером 5 марта произошел пожар в пятиэтажном одноподъездном жилом доме. Возгорание возникло в электрощитке общежития. Пожарные вывели жильцов из задымленного помещения.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Главном управлении МЧС России, в настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. «Из здания вывели 56 человек, 14 из которых дети. Использовалась автолестница. Причины возгорания устанавливают специалисты», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Амурской области Денис Долинин.

Очевидцы прислали видео в редакцию информагентства.