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В Благовещенске произошел пожар в общежитии (видео)

В Благовещенске вечером 5 марта произошел пожар в пятиэтажном одноподъездном жилом доме. Возгорание возникло в электрощитке общежития. Пожарные вывели жильцов из задымленного помещения.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Главном управлении МЧС России, в настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. «Из здания вывели 56 человек, 14 из которых дети. Использовалась автолестница. Причины возгорания устанавливают специалисты», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Амурской области Денис Долинин.

Очевидцы прислали видео в редакцию информагентства.

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#МЧС #пожары #происшествия

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