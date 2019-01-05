Артисты благовещенского ОКЦ подготовили выступления на Масленицу

Скоморохи, царь Горох и честной народ – все встречают Масленицу. Веселое представление репетируют в Общественно-культурном центре Благовещенска. К празднику готовятся и юные и взрослые артисты. В том числе новички: на профессиональной сцене выступят актеры-любители и новый вокальный коллектив «Ясенец».

Новый проект придумали и успешно воплощают в Общественно-культурном центре. Актеры – волонтеры, те, кто любит театр и хочет участвовать в спектаклях в свободное от работы время, теперь могут реализовать свои творческие амбиции. В масленичном представлении у них дебют. Так же, как и у нового вокального коллектива. «Ясенец» создали совсем недавно, всего месяц назад. Но артисты уже готовы выступать и с энтузиазмом репетируют народные и шуточные песни.

«Народная песня из моды не выходит. Это наша, русская душа. Людям хочется петь, творить, показывать свою русскую, красивую, широкую душу. Много людей, которые в коллективы уже не пойдут – возраст, кто-то стесняется. В основном у меня коллектив состоит из тех, кому 30 и больше лет», – говорит художественный руководитель ансамблей народной песни «Ладушки» и «Ясенец» Валерия Горбасенко. Сейчас в коллективе 13 человек, но набор в «Ясенец» продолжается. Пока приходят друзья и знакомые участников коллектива, и родители юных артистов.

Ансамбль народной песни «Ладушки» – артисты опытные, хотя в этом году в коллектив пришло много новичков, и что самое отрадное для руководителя, пришли мальчики. Хор усилился мужскими голосами. А сейчас еще и преподавательский состав поддерживает приглашенный педагог из Хабаровска.

Нину Супрун, опытного вокалиста-народника, с Амурской областью связывают давние творческие отношения. С 1983 по 1989-й годы она возглавляла Амурский народный хор, работала с известными нашими композиторами Евгением Лыткиным и Николаем Лошмановым. Потом переехала в Хабаровск, руководила разными хорами. А в 2019 году приезжала на юбилей хора и получила приглашение поработать с молодыми педагогами творческих коллективов. «Сегодня то время, когда молодые специалисты нуждаются в поддержке специалистов высшего ранга и высшей квалификации, опыта, прежде всего. Этим людям не хватает практики», – отмечает заслуженный работник культуры России Нина Супрун.

Веселые масленичные представления состоятся 6 марта в 13 и 17 часов на малой сцене Общественно-культурного центра, а также 9 марта в парке Дружбы. Гостей ждут хороводы, игры и традиционные конкурсы.