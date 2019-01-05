20-летний благовещенец, убивший бомжа за оскорбления, не согласился с приговором
В Амурской области вступил в законную силу приговор в отношении 20-летнего благовещенца. Как сообщало ИА «Амур.инфо», находясь в состоянии алкогольного опьянения, он зарезал бродягу, который назвал его человеком нетрадиционной сексуальной ориентации.
Благовещенский городской суд признал молодого человека виновным в убийстве и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Суд установил, что летом 2018 года между осужденным, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и потерпевшим произошел конфликт. Последний высказывал нецензурные замечания в адрес молодого человека. Тот ударил оппонента ножом по голове и шее, от чего он погиб.
Не согласившись с приговором, защитник осужденного подал апелляционную жалобу. В ней были приведены доводы о непричастности к совершенному преступлению.
Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда с учетом позиции работника прокуроры области оставила приговор в отношении подсудимого без изменения. Жалоба защитника осталась без удовлетворения. Как сообщает прокуратура Амурской области, приговор вступил в законную силу.
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