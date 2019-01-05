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сегодня, 19:36 0

Амурское УФАС: цены на топливо не должны подниматься до лета

Амурское УФАС: цены на топливо не должны подниматься до лета

В ближайшие три месяца цены на бензин и дизтопливо в Амурской области не должны повышаться. Об этом заявили сотрудники амурского управления Федеральной антимонопольной службы на пресс-конференции. Встречу с журналистами антимонопольная служба провела в честь своего 15-летия.

На заседании антимонопольщики подвели итоги работы за прошлый, 2018 год. Обсудили и резкий скачок цен на бензин и дизельное топливо в прошлом году. По информации УФАС, в Приамурье в настоящее время работают 34 компании, реализующие нефтепродукты. Две из них доминируют на рынке. Их цены ежедневно отслеживают сотрудники антимонопольной службы.

«В настоящее время рынок отрегулирован. За деятельностью вертикально интегрированных компаний в ежедневном режиме проводится мониторинг, установлено предписанием управления не повышать цены выше 5 % в течение квартала. На настоящий день такого повышения мы не наблюдаем. В случае, если это произойдет, будут приняты меры административного воздействия», – заявил руководитель амурского УФАС Александр Дегодьев.

В прошлом году управление вынесло 42 предупреждения о нарушениях закона о конкуренции. По невыполненным предупреждениям возбуждено 16 антимонопольных дел. Большинство разбирательств касается нарушений антимонопольного законодательства органами местного самоуправления.

Чаще всего они нарушают федеральное законодательство при распоряжении муниципальным имуществом – например, не проводят торги. Так, главу поселка Новобурейский на год сняли с занимаемой должности. Глава администрации заключил договор аренды муниципального имущества с коммерческим предприятием без проведения конкурса.

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#закон

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