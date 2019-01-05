Читатели Амур.инфо могут помочь Даше Сибилевой и выиграть призы

В инстаграм-аккаунте Амур.инфо начался благотворительный розыгрыш. Его участники перечисляют взнос – 250 рублей – и получают шанс на выигрыш подарка. Все собранные средства направят на лечение трехлетней Даши Сибилевой.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2015 году роженица и девочки-двойняшки едва не погибли во время родов. Одна из двойняшек – Вика – развивается, как положено, а у Даши ДЦП.

Малышка прошла несколько курсов лечения, и сейчас ей нужно продолжать борьбу за выздоровление. Для лечения в Китае девочке уже собрано 74 249 рублей. Осталось собрать еще 285 751 рублей. Амур.инфо присоединяется к сбору денег. «Мы очень хотим, чтобы вы не прошли мимо и помогли Даше продолжить лечение. Так как сбор необходимой суммы еще не закончен, мы совместно с @amurdetfond и нашими партнерами предлагаем вам принять участие благотворительном розыгрыше!» – призывает коллектив информагентства.

14 марта будут разыграны подарки – сертификаты, абонемент в фитнес-центр, набор косметики и другие. Для участия нужно перечислить взнос – 250 рублей – и прислать в директ @amur.info скриншот или фото чека. Реквизиты:

Расчетный счет: 4070 3810 7032 1010 0441, ИНН 280 103 22 62, БИК 040 813 608, получатель: Амурское областное отделение ООБФ «РДФ» Сбербанк.

Также все желающие помочь ребенку могут отправить взносы через СМС на номер 3434, указав слово АМУР и через пробел сумму взноса: например, «АМУР 250».