Дело об убийстве малыша в Белогорске передают в Следственный комитет РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству амурского следственного управления передать в свое производство материалы уголовного дела в отношении 17-летней жительницы Белогорска. Ее годовалого сына в течение трех дней избивал 18-летний сожитель. Ребенок скончался в больнице.
«Для всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств преступлений в отношении ребенка, а также установления причин и условий, способствовавших их совершению, инициировать вопрос о передаче в свое производство материалов уголовного дела в отношении 17-летней матери ребенка, возбужденного органами внутренних дел по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"», – говорится на сайте Следственного комитета РФ.
Утром 15 февраля в Белогорскую больницу на скорой привезли годовалого мальчика с многочисленными телесными повреждениями. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего».
В ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний местный житель. Ранее он был судим за побои, грабеж и вымогательство. Задержанного СК РФ называет «близким знакомым матери пострадавшего мальчика».
По ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».
Как сообщало ИА «Амур.инфо», ребенка перевели в Амурскую областную детскую клиническую больницу. Во вторник, 5 марта, мальчик скончался. В ближайшее время следствие намерено переквалифицировать действия обвиняемого на пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Как сообщало информагентство, причину смерти ребенка установит экспертиза.
В рамках расследования Александр Бастрыкин потребовал дать принципиальную правовую оценку работе должностных лиц органов опеки и попечительства, обязанных осуществлять контроль за условиями жизни семьи, в которой несовершеннолетняя мать воспитывает малолетнего ребенка, обеспечением безопасности жизни и здоровья малолетнего. Также председатель СК России поручил оценить с правовой точки зрения действия либо бездействие других контролирующих и правоохранительных органов, обязанных обеспечивать защиту прав несовершеннолетних детей.
Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.
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