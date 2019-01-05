В Белогорске усилили внимание к местам выхода на лед

В Белогорске проходит очередной этап акции «Безопасный лед». В районе мест выхода на лед устанавливают запрещающие знаки, контроль за выходящими на лед усилился. Акция продлится до 31 марта.

Представители Государственной инспекции по маломерным судам и управления по делам ГО и ЧС провели рейд по установке знаков, предупреждающих о запрете выхода или выезда на лед. Профилактические мероприятия направлены на предотвращение провалов под лед людей и техники. На особом контроле традиционные места зимней рыбалки, несанкционированные переправы, прибрежные территории у населенных пунктов. В местах массового скопления людей на льду в случаях, когда предусмотрено законное воздействие на нарушителей, будут составляться административные протоколы.

«В связи с повышением температуры воздуха у нас проводятся профилактические мероприятия среди населения. Сейчас на реке Томь появляется верхняя вода, лед разрушается, люди продолжают ходить в несанкционированных местах. Выставление таких знаков предусмотрено законодательством Амурской области. Выход и выезд граждан на лед запрещен, за нарушение данного предписания, при выходе на лед накладывается штраф от 500 до 1 000 рублей. При выезде техники штраф составит от 3 000 до 5 000 рублей. Меры принимаются для того, чтобы предостеречь наших граждан от несчастных случаев. Знаки устанавливаются в наиболее опасных местах, где переходят реку. Каждый знак действует 100 метров», – рассказал руководитель Свободненского инспекторского участка ГИМС Дмитрий Щербаков.

Пять табличек «Переход (переезд) по льду запрещен!» установлены в районах «Сосновки», Чеховского моста, в районе моста, идущего на Бочкаревку, со стороны междуречья, и вдоль побережья Томи в районе бывшей «Спасалки».

«Акция "Безопасный лед" началась 26 ноября. Следующие этапы прошли с 24 декабря, с 21 января, с 18 февраля, заключительный этап – с 25 марта. Каждый этап проходит в течение недели. В прошлом году в начале акции было установлено семь табличек на сумму 6 250 рублей. Но, так как есть несознательные граждане, которые их срывают в целях беспрепятственного перемещения по льду, в этот раз заказано еще пять табличек на сумму 2 250 рублей. В рамках профилактических мероприятий нашим управлением осуществляется также проведение профилактических занятий в школах, проходят рейды спасателей, через административную комиссию составляются акты на тех, кто нарушает требования безопасного поведения у водных объектов в зимний период», – отметил заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС Белогорска Анатолий Валентий.

Инспекторы ГИМС и спасатели призывают горожан и особенно любителей подледной рыбалки соблюдать правила поведения на льду и не нарушать установленные ограничения, чтобы не допустить беды. Для пешей переправы одного человека безопасным считается лед толщиной не менее 10 сантиметров. Организованные пешие переправы безопасны при толщине льда 15 и более сантиметров. Легковые автомобили могут выезжать на лед, если его толщина превышает 35 сантиметров и только в местах санкционированных ледовых переправ.