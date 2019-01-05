Монеточка спела гимн России под флагом США

20-летняя певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) прилетела в Лос-Анджелес на съемки нового клипа. О своих приключениях в США певица рассказала подписчикам.

Девушка опубликовала в Instagram Stories видео, на котором исполняет гимн Советского Союза на фоне развивающегося американского флага. Впечатление от патриотичного жеста Монеточки было испорчено тем, что певица сделала три ошибки: вместо «нерушимый» спела «нерушимых», республики вместо «свободных» назвала «народными», а также переставила первый два слова второй строки гимна.

Елизавета рассказала поклонникам, что ищет в Лос-Анджелесе подходящее место для съемок липа, но не сказала, на какой хит. Свой прошлый клип «Нимфоманка» Монеточка хотела снимать в Пушкинском музее в Москве, но руководству музея не понравились слова песни, и они не дали разрешение на съемки, сообщает Cosmo.ru.

В прошлом году певица спровоцировала скандал, отказавшись выступать в московском клубе за час до концерта. Она уверяла, что организаторы не выполнили условия ее райдера. После этого представители клуба потребовали у артистки вернуть предоплату в размере 400 тысяч рублей.