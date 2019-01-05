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Мэр Благовещенска: любое возгорание теперь расценивается как пожар

Мэр Благовещенска: любое возгорание теперь расценивается как пожар
Фото: admblag.ru

5 марта в администрации Благовещенска состоялось заседание координационного совета под руководством мэра города Валентины Калиты. На нем обсуждались разные вопросы, в том числе аспекты «мусорной реформы», санитарно-противоэпидемиологическая обстановка.

Замначальника управления по делам ГО ЧС Виктор Кочетков зачитал доклад об оперативной обстановке на территории Благовещенска за февраль. Кочетков отметил, что на сегодня сохраняется опасность при выходе и выезде на лед. Сложившиеся среднесуточные температуры привели к быстрому таянию льда, невозможно оценить его прочность. Поэтому горожанам рекомендуют воздержаться от поездок и прогулок по льду водоемов, особенно в тех местах, где установлены запрещающие знаки.

Еще одна тема, связанная с вопросами безопасности, касалась рисков возгорания сухой растительности. В соседних регионах Дальнего Востока уже зафиксированы пожары. Отмечены возгорания сухой травы и в районе Моховой Пади, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Горожанам напоминают, что в связи с малоснежной весной в Приамурье полностью запрещены любые отжиги сухой растительности, запрещено разводить открытый огонь в лесных массивах.

Валентина Калита поручила усилить информационную работу по данному направлению: «Важно, чтобы все жители города понимали, что любое возгорание, даже горящий мусор, теперь расценивается как пожар. Кроме того, следует напомнить, что сейчас запрещены любые отжиги сухой травы, а нарушителям данного запрета грозят штрафы».

Начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова выступила с докладом по вопросу «О влиянии института семьи на демографические процессы в Благовещенске». Она отметила, что в городе, как и в целом в Амурской области, наблюдается тенденция к нежеланию заключать браки. В большинстве случаев, как показали социологические исследования, это происходит потому, что молодые люди имеют негативный образ семьи из своего детства. И хотя количество заключенных в Благовещенске браков ежегодно превышает количество разводов, есть опасения, что их процентное соотношение может несколько измениться. Одним из негативных моментов Наталья Сергеевна назвала то, что в 15 % случаев дети в Благовещенске рождаются вне брака, а еще 15 % детей в графе «Отец» в свидетельстве о рождения имеют прочерк.

При этом статистика показывает, что в городе рождаемость превышает смертность более чем на 1 000 человек в год. В плане рождаемости наблюдается небольшой спад. Так, если несколько лет подряд ЗАГСом регистрировалось более 4 000 детей, то в 2018 году число детей, рожденных в столице Приамурья, составило 3 897.

Наталья Томилова также информировала о том, что в Благовещенске по-прежнему большее число браков заключается людьми в возрасте от 18 до 25 лет. Сохраняется и тенденция к частому заключению браков между людьми пожилого возраста.

«Мы предлагаем проводить информационно-пропагандистскую работу в общеобразовательных учреждениях, где будем рассказывать про институт семьи, про преимущества жизни в браке. Такие лекции мы готовы проводить и во дворце бракосочетания, куда школьники приходят с удовольствием, либо прямо на базе образовательных учреждений», – сказала руководитель ЗАГСа.

Также с докладом об аспектах «мусорной реформы» в Благовещенске выступил начальник управления ЖКХ администрации города Сергей Казанцев. Он напомнил, что до 1 апреля 2019 года всем юридическим лицам необходимо заключить договоры с региональным оператором по обращению с бытовыми коммунальными отходами.

«По состоянию на 4 марта в адрес регионального оператора поступило более 870 заявок на заключение договора. Большинство управляющих компаний уже также заключили договоры. По частному сектору было принято решение о вывозе ТКО с места остановки транспорта. На следующей неделе на официальном сайте администрации города будет размещен график вывоза отходов из частного сектора, согласно которому региональный оператор будет забирать мусор с места остановки транспорта, в том числе и крупногабаритный мусор. С понедельника начнется разъяснительная работа с жителями, составлен график встреч, на которых благовещенцы смогут задать все интересующие вопросы, связанные с реализацией реформы», – рассказал Сергей Казанцев.

В заключение заседания мэр Валентина Калита поздравила всех женщин с приближающимся Международным женским днем.

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#городская власть #пожары

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Комментарии
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  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    2 часа назад

    правильные вещи делают. красиво.

  • Степлер

    Степлер
    2 часа назад

    все бегом повышать демографию в амурке!

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Рассказывать можно молодым хоть что, поженятся, поймут что не все так просто, ответственность, обязанности, ведь семейным нужно условия и качество жизни повышать на деле, а не на совещаниях чиновников и небылицы рассказывать о райской жизни в браке. Семья важна, нужна, востребована в социальном, стабильном государстве, где есть ценности, традиции, где уважают старших, защищают беззащитных, а у нас по новостям посмотрите даже, что происходит, рожают в 14,16 лет по пьянке, в стране дикий капитализм, где каждый тянет одеяло на себя, многие современные семьи не имеют общего бюджета, каждый сам за себя, свои интересы выше семейных, вот и получаем то, что получаем, слава богу не повсюду так, но тенденция есть. Люди, любите, цените и уважайте друг друга, заботьтесь о близком человеке это основа долгих, счастливых семейных отношений!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "...наблюдается тенденция к нежеланию заключать браки. В большинстве случаев, как показали социологические исследования, это происходит потому, что молодые люди имеют негативный образ семьи из своего детства".

    Какая чушь!

    Элементарно: все зло в т.н. "гражданских браках".

  • Просто Дима

    Просто Дима
    1 час назад

    Будьте аккуратнее на льду, а то будет как с тем чуваком на велосипеде, который в лёд воткнулся. ХхХхХхХхХх

  • Пётр Дурнов

    Пётр Дурнов
    32 минуты назад

    У нас в Усть-Ивановке мой сосед не скасил траву по лету. Той весной, естественна у этого недолекого загорелась и моя хата тоже чуть не вспыхнула. А потом в итоге гонят на пожарных и главу, когда у самих руки из того самого места.

  • foxik62

    foxik62
    30 минут назад

    Что и в мэрии подгорать стало?

  • Oldlord

    Oldlord
    28 минут назад

    foxik62

    Что и в мэрии подгорать стало?



    Вот если "одинокий" де_путат станет мэром, вот тогда точно подгорать у всех начнёт!

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