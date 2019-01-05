Мэр Благовещенска: любое возгорание теперь расценивается как пожар

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5 марта в администрации Благовещенска состоялось заседание координационного совета под руководством мэра города Валентины Калиты. На нем обсуждались разные вопросы, в том числе аспекты «мусорной реформы», санитарно-противоэпидемиологическая обстановка.

Замначальника управления по делам ГО ЧС Виктор Кочетков зачитал доклад об оперативной обстановке на территории Благовещенска за февраль. Кочетков отметил, что на сегодня сохраняется опасность при выходе и выезде на лед. Сложившиеся среднесуточные температуры привели к быстрому таянию льда, невозможно оценить его прочность. Поэтому горожанам рекомендуют воздержаться от поездок и прогулок по льду водоемов, особенно в тех местах, где установлены запрещающие знаки.

Еще одна тема, связанная с вопросами безопасности, касалась рисков возгорания сухой растительности. В соседних регионах Дальнего Востока уже зафиксированы пожары. Отмечены возгорания сухой травы и в районе Моховой Пади, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Горожанам напоминают, что в связи с малоснежной весной в Приамурье полностью запрещены любые отжиги сухой растительности, запрещено разводить открытый огонь в лесных массивах.

Валентина Калита поручила усилить информационную работу по данному направлению: «Важно, чтобы все жители города понимали, что любое возгорание, даже горящий мусор, теперь расценивается как пожар. Кроме того, следует напомнить, что сейчас запрещены любые отжиги сухой травы, а нарушителям данного запрета грозят штрафы».

Начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова выступила с докладом по вопросу «О влиянии института семьи на демографические процессы в Благовещенске». Она отметила, что в городе, как и в целом в Амурской области, наблюдается тенденция к нежеланию заключать браки. В большинстве случаев, как показали социологические исследования, это происходит потому, что молодые люди имеют негативный образ семьи из своего детства. И хотя количество заключенных в Благовещенске браков ежегодно превышает количество разводов, есть опасения, что их процентное соотношение может несколько измениться. Одним из негативных моментов Наталья Сергеевна назвала то, что в 15 % случаев дети в Благовещенске рождаются вне брака, а еще 15 % детей в графе «Отец» в свидетельстве о рождения имеют прочерк.

При этом статистика показывает, что в городе рождаемость превышает смертность более чем на 1 000 человек в год. В плане рождаемости наблюдается небольшой спад. Так, если несколько лет подряд ЗАГСом регистрировалось более 4 000 детей, то в 2018 году число детей, рожденных в столице Приамурья, составило 3 897.

Наталья Томилова также информировала о том, что в Благовещенске по-прежнему большее число браков заключается людьми в возрасте от 18 до 25 лет. Сохраняется и тенденция к частому заключению браков между людьми пожилого возраста.

«Мы предлагаем проводить информационно-пропагандистскую работу в общеобразовательных учреждениях, где будем рассказывать про институт семьи, про преимущества жизни в браке. Такие лекции мы готовы проводить и во дворце бракосочетания, куда школьники приходят с удовольствием, либо прямо на базе образовательных учреждений», – сказала руководитель ЗАГСа.

Также с докладом об аспектах «мусорной реформы» в Благовещенске выступил начальник управления ЖКХ администрации города Сергей Казанцев. Он напомнил, что до 1 апреля 2019 года всем юридическим лицам необходимо заключить договоры с региональным оператором по обращению с бытовыми коммунальными отходами.

«По состоянию на 4 марта в адрес регионального оператора поступило более 870 заявок на заключение договора. Большинство управляющих компаний уже также заключили договоры. По частному сектору было принято решение о вывозе ТКО с места остановки транспорта. На следующей неделе на официальном сайте администрации города будет размещен график вывоза отходов из частного сектора, согласно которому региональный оператор будет забирать мусор с места остановки транспорта, в том числе и крупногабаритный мусор. С понедельника начнется разъяснительная работа с жителями, составлен график встреч, на которых благовещенцы смогут задать все интересующие вопросы, связанные с реализацией реформы», – рассказал Сергей Казанцев.

В заключение заседания мэр Валентина Калита поздравила всех женщин с приближающимся Международным женским днем.