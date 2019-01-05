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Из-за Масленицы в Благовещенске изменят движение автобусов

Из-за Масленицы в Благовещенске изменят движение автобусов

В воскресенье, 10 марта, в Благовещенске на площади Ленина пройдут масленичные гулянья. В связи с этим с 11:00 до 16:00 будет введено временное ограничение движения транспортных средств на улице Ленина от Пионерской до Шимановского. Автобусы пустят в объезд.

Движение транспорта общего пользования будет осуществляться по следующим улицам:

Маршруты № 11, № К: улицы Ленина – Пионерская – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршрутам.

Маршруты № 2, № 2а, № 5, № 39: улицы Ленина – Пионерская – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршрутам.

Маршруты: № 4, № 9, № 28, № 30, № 31: улицы 50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршрутам.

Маршрут № 12: улицы Шевченко – Ленина – Пионерская – Зейская и далее по маршруту.

Маршруты: № 8, № 26, № 106: улицы 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина – Калинина и далее по маршрутам, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#праздники #транспорт

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