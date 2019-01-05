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сегодня, 17:28 2

Благовещенцам покажут фрагмент обшивки ракеты, пущенной с Восточного

Благовещенцам покажут фрагмент обшивки ракеты, пущенной с Восточного
Фото: www.amur.info

В Амурском краеведческом музее откроется выставка «Поехали!» Она посвящена 85-летию со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Посетители увидят фотографии, документы, графику, личные вещи российских космонавтов.

Выставка откроется в среду, 6 марта, в 12:00 часов. Экспозицию подготовили сотрудники областного музея совместно с работниками музея космонавтики культурно-досугового центра «Восток» ЗАТО Циолковский при поддержке правительства Амурской области.

«Поехали!» – фраза, произнесенная Юрием Гагариным во время старта первого пилотируемого космического корабля «Восток». Пуск состоялся 12 апреля 1961 года с космодрома «Байконур».

Экспонаты музейной выставки рассказывают об истории исследования космоса и развитии космической отрасли в СССР и России. Посетители увидят фотографии, документы, графику, личные вещи российских космонавтов из фондов Амурского областного краеведческого музея и уникальные предметы из Музея космонавтики города Циолковский. Это скафандр «Сокол», в котором совершил свой первый полет в космос Геннадий Падалка, макет ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз-ТМА», фрагмент обшивки ракеты-носителя, запущенной с первого гражданского космодрома Восточный 28 апреля 2016 года, часть рулевого управления ракеты «Союз 2.1.а» и другие экспонаты.

С историей строительства космодрома Восточный и первым запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» 28 апреля 2016 года гостей музея познакомят работы фотокорреспондентов. Также посетителям покажут документальные фильмы о первом полете Гагарина в космос. Выставка будет работать до 4 апреля, сообщает министерство культуры Амурской области.

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#история #культура #память

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    а кормить там будут??? нет!, тогда не интересно (((

  • Эдуард1974

    Эдуард1974
    49 минут назад

    ну круто же! мне кажется, это заинтересует молодежь. хоть я уже и вышел с возраста, когда хотят стать космонавтами, но сам бы посетил такую выставку.

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