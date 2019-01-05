В убийстве жителя Завитинска признался его племянник

В лесополосе, недалеко от Завитинска, 3 марта было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В убийстве признался 18-летний племянник погибшего. Подозреваемый заключен под стражу.

3 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что недалеко от Завитинска в лесополосе найдено тело мужчины. Полицейские установили, что был убит местный житель 1983 года рождения. Cотрудники уголовного розыска установили круг общения потерпевшего, опросили возможных свидетелей. В результате выяснили, что к преступлению может быть причастен 18-летний племянник погибшего. Полицейские задержали молодого человека.

Бурейский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый признался в содеянном.

По информации Амурского следственного управления, на допросе молодой человек сообщил, что 1 марта в квартире дома по улице Кирпичной поссорился с родственником и нанес ему несколько ножевых ранений в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления. После этого вместе с другом подозреваемый вывез тело за город.

Показания подозреваемого проверены на месте преступления. В отношении амурчанина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие также даст правовую оценку действиям приятеля подозреваемого, который помог ему избавиться от тела погибшего.