Амурчанин через суд выбил у коммунальщиков неустойку за невыполненную работу

Пенсионер из Благовещенска заключил договор на подключение своего гаража к электрическим сетям. По договору подключение должны были выполнить за шесть месяцев, но коммунальщики затягивали работы. Заказчик обратился в УФАС, где ему ответили, что подключение должны были сделать еще быстрее – за четыре месяца.

Договор на подключение гаража к электросетям был заключен с «Амурскими коммунальными системами». УФАС России по Амурской области возбудило в отношении АКС дело об административном правонарушении.

Компания выполнила свои обязательства на присоединение к электрическим сетям по истечении 12 месяцев со дня заключения договора. Но заказчик решил требовать неустойку за несоблюдение сроков. С этой целью он обратился в консультационный центр для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области. В Центре составили претензию, но ответа на нее не поступило.

Тогда пенсионер обратился в областное управление Роспотребнадзора с заявлением, в котором просил защитить его интересы в суде. В мировой суд было подано исковое заявление с требованием о взыскании неустойки за нарушение срока оказания услуг по договору, компенсации морального вреда, а также штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

Суд удовлетворил требования частично: в пользу потребителя взыскана неустойка, компенсация морального вреда, штраф – всего 15 225 рублей, сообщает областное управление Роспотребнадзора.