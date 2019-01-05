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сегодня, 17:15 1

Суд в Москве заочно арестовал экс-подрядчика космодрома Восточный

Суд в Москве заочно арестовал экс-подрядчика космодрома Восточный
Фото: www.amur.info

Хамовнический суд Москвы арестовал заочно бывшего подрядчика космодрома Восточный Виталия Гинзбурга. Он обвиняется в растрате в особо крупном размере. Гинзбург объявлен в международный розыск.

«Постановлением Хамовнического районного суда в отношении Гинзбурга В. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции, либо с момента его задержания на территории России», – сообщил ТАСС представитель суда, уточнив, что постановление обжаловано.

В суде сообщили, что Гинзбург обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере», однако не уточнили подробности дела.

В свою очередь источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что Гинзбург (руководитель ООО «Экономические программы») уже привлекался к уголовной ответственности по делу о невыплате сотрудникам заработной платы в размере более 16 миллионов рублей. В ходе следствия был наложен арест на принадлежавший ему автомобиль Maserati.

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    конкурсы по строительству однозначно подставные только для своих. Как правило и левых подрядчиков нет шансов или нет больше желающих, получается почти всех поймали и посадили или уже ищут)))) это же какой круг общения у нашего правительства???? закапывают свой авторитет своими же руками........

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