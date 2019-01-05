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сегодня, 17:02 0

После нападения на автомобиль почты возле Зеи возбуждено уголовное дело

После нападения на автомобиль почты возле Зеи возбуждено уголовное дело
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области полицейские возбудили уголовное дело по факту нападения на автомобиль неподалеку от города Зея. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Отмечается, что дело было возбуждено по статье 162 УК РФ, то есть «Разбой».

Как сообщало Амур.инфо, это происшествие случилось 5 марта. Нападению подвергся автомобиль «Почты России», неизвестные стреляли в его сторону. Личности нападавших устанавливаются полицейскими.

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#криминал #происшествия #транспорт

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