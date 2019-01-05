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сегодня, 17:00 2

В Амурской области будут судить депутата-наркомана

В Амурской области будут судить депутата-наркомана
Фото: www.amur.info

В Приамурье направлены в суд материалы уголовного дела, возбужденного в отношении местного депутата. Как сообщало ИА «Амур.инфо», депутат Новочесноковского сельского Совета народных депутатов Михайловского района обвиняется в незаконном обороте наркотических средств.

Следствие установило, что осенью 2018 года в селе Новочесноково Михайловского района обвиняемый незаконно приобрел наркотическое средство – более 7 килограммов марихуаны. Такое количество наркотического средства относится к крупному размеру. Покупатель хранил наркотик у себя дома до тех пор, пока его не изъяли сотрудники полиции.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу составил 14 суток, обвиняемый полностью признал свою вину, в отношении него следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

«За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Степлер

    Степлер
    1 час назад

    как такие вообще у нас в правительстве появляются? а вдруг, он бы покурил эту травку и пошел бы не то что покрышки горящие кидать в администрацию, а расстреливать там всех)) знаем знаем мы таких.

    а так, СК красавчики, технично сработали

  • Oldlord

    Oldlord
    22 минуты назад

    А я-то думаю, что они ТАМ курят? )))

    Травку амурскую, забористую...

    Одно любопытно, чьи идеи проповедовал очередной де_путат?

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