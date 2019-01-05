В Амурской области будут судить депутата-наркомана

Следствие установило, что осенью 2018 года в селе Новочесноково Михайловского района обвиняемый незаконно приобрел наркотическое средство – более 7 килограммов марихуаны. Такое количество наркотического средства относится к крупному размеру. Покупатель хранил наркотик у себя дома до тех пор, пока его не изъяли сотрудники полиции.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу составил 14 суток, обвиняемый полностью признал свою вину, в отношении него следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

«За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – сообщает прокуратура Амурской области.