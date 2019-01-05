В Амурской области будут судить депутата-наркомана
В Приамурье направлены в суд материалы уголовного дела, возбужденного в отношении местного депутата. Как сообщало ИА «Амур.инфо», депутат Новочесноковского сельского Совета народных депутатов Михайловского района обвиняется в незаконном обороте наркотических средств.
Следствие установило, что осенью 2018 года в селе Новочесноково Михайловского района обвиняемый незаконно приобрел наркотическое средство – более 7 килограммов марихуаны. Такое количество наркотического средства относится к крупному размеру. Покупатель хранил наркотик у себя дома до тех пор, пока его не изъяли сотрудники полиции.
«Срок предварительного следствия по уголовному делу составил 14 суток, обвиняемый полностью признал свою вину, в отношении него следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский.
«За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – сообщает прокуратура Амурской области.
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