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сегодня, 16:27 4

Амурчанин заарканил банкомат с полутора миллионами рублей

Амурчанин заарканил банкомат с полутора миллионами рублей
Фото: ru.depositphotos.com

Житель Белогорска пытался похитить банкомат из отделения банка. В момент кражи в нем находилось полтора миллиона рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере».

По данным следствия, осенью 2018 года амурчанин ночью обвязал тросом банкомат, установленный в вестибюле филиала банка «Дальневосточный». Второй конец троса прикрепил к автомобилю и выдернул банкомат.

«Проехав некоторое расстояние, мужчина услышал, что банкомат при перемещении издает сильный грохот и испугался, что будет задержан сотрудниками полиции, поэтому отвязал трос и скрылся с места преступления», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

На момент преступления в банкомате находилось больше 1,5 миллиона рублей. Стоимость самого банкомата превышает 1 миллион рублей. Таким образом, обвиняемый пытался похитить свыше 2,5 миллиона рублей, это считается особо крупным размером, пояснили правоохранители.

В отношении жителя Белогорска было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере». Обвиняемый свою вину признал частично. Он рассказал следователям, что собирался похитить всего 50 тысяч рублей.

Уголовное дело находилось в производстве следственного отдела белогорской полиции. Обвинительное заключение уже утверждено. Дело направлено в суд, сообщает прокуратура Амурской области. За совершенное преступление мужчину могут лишить свободы на срок до 10 лет.

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#закон #происшествия #суды #финансы

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Комментарии
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  • Irun_one

    Irun_one
    3 часа назад

    Долбоящер

  • Pavel74

    Pavel74
    3 часа назад

    в Форсаже что-то подобное было, там было круто!

  • Степлер

    Степлер
    1 час назад

    неудавшийся ковбой. мда.

  • За Родину, за путина

    За Родину, за путина
    1 час назад



    свыше 2,5 миллиона рублей, это считается особо крупным размером, пояснили правоохранители.



    в этой стране безнаказанно воровать могут только представители всех ветвей власти.

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