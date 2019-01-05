Амурчанин заарканил банкомат с полутора миллионами рублей

Житель Белогорска пытался похитить банкомат из отделения банка. В момент кражи в нем находилось полтора миллиона рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере».

По данным следствия, осенью 2018 года амурчанин ночью обвязал тросом банкомат, установленный в вестибюле филиала банка «Дальневосточный». Второй конец троса прикрепил к автомобилю и выдернул банкомат.

«Проехав некоторое расстояние, мужчина услышал, что банкомат при перемещении издает сильный грохот и испугался, что будет задержан сотрудниками полиции, поэтому отвязал трос и скрылся с места преступления», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

На момент преступления в банкомате находилось больше 1,5 миллиона рублей. Стоимость самого банкомата превышает 1 миллион рублей. Таким образом, обвиняемый пытался похитить свыше 2,5 миллиона рублей, это считается особо крупным размером, пояснили правоохранители.

В отношении жителя Белогорска было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере». Обвиняемый свою вину признал частично. Он рассказал следователям, что собирался похитить всего 50 тысяч рублей.

Уголовное дело находилось в производстве следственного отдела белогорской полиции. Обвинительное заключение уже утверждено. Дело направлено в суд, сообщает прокуратура Амурской области. За совершенное преступление мужчину могут лишить свободы на срок до 10 лет.