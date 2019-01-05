В AliExpress можно будет купить машину

Россияне в ближайшее время смогут покупать автомобили в китайском интернет-магазине AliExpress. Старт продаж намечен на 5 марта.

Самым первым партнером станет китайский бренд Chery. Сначала можно будет приобрести автомобили только этой марки, однако постепенно сервис будет сотрудничать напрямую и с другими заводами.

Это очень важное решение для AliExpress, за которым в России закрепился образ онлайн-сервиса. Это позволит разрушить миф о том, что платформа торгует только всякими мелочами и безделушками.

«Запуск на торговой площадке нового направления высокой ценовой категории должен будет подстегнуть продажи менее дорогостоящих товаров, в частности бытовой техники и электроники. В дальнейшем автомобили могут появиться и на других мультикатегорийных онлайн-площадках», – рассказал партнер Data Insight Федор Вирин «Коммерсанту».