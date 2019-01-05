В Китае зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней

В Китае зафиксирована очередная вспышка африканской чумы свиней. На этот раз заболевание выявили на ферме с поголовьем в 5 600 животных в провинции Хэбэй. В настоящее время на месте проводится дезинфекция и забой зараженных животных. Перевозка, ввоз и вывоз свиней и продукции из свинины из провинции строго запрещен.

В январе 2019 года на территории Китая выявили более 100 вспышек африканской чумы свиней, в том числе и в соседней в Приамурьем провинции Хэйлунцзян.

Амурское управление ветеринарии призывает свиноводов быть внимательнее и принять необходимые меры безопасности. От африканской чумы свиней нет ни вакцины, ни лечения, а ущерб для сельского хозяйства при заносе на территорию региона прогнозируется колоссальный.

Кроме того, в Приамурье сохраняются повышенные меры безопасности в связи с неблагоприятной ситуацией в двух соседних регионах – Приморье и Хабаровском крае. Ограничены посещения сельхозпредприятий региона – до стабилизации обстановки все они переведены на режим закрытого типа.

В Бурейском районе выставлен пост, призванный не допустить ввоз на территорию Амурской области карантинной продукции – прежде всего живых свиней и продукции из свинины из неблагополучных регионов. Совместно с сотрудниками ГИДББ на посту круглосуточно дежурят специалисты управления и Россельхознадзора.

Амурское управление ветеринарии призывает владельцев свиней незамедлительно обращаться к специалистам при первых признаках или подозрении на заболевания у своих животных, а также напоминает об обязательном безвыгульном содержании свиней.

«В первую очередь следует обратить внимание на корма – при покупке требовать ветеринарно-сопроводительные документы и перед тем, как дать животным, подвергать обязательной термической обработке. В настоящий момент в Амурской области проводятся все необходимые мероприятия для того, чтобы не допустить АЧС и ящур на территорию региона. От амурских свиноводов требуется лишь элементарный здравый смысл и соблюдение основных мер безопасности. В случае заноса любого из этих заболеваний на территорию области животноводы рискуют получить крупные убытки», – предупреждает начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов.