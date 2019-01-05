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сегодня, 16:08 0

Сменилось начальство космодрома Восточный

Сменилось начальство космодрома Восточный
Фото: пресс-служба КЦ «Восточный»

Роман Бобков назначен директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – Космического центра «Восточный» (космодром Восточный). Об этом сообщает пресс-служба Центра. Ранее Бобков являлся замначальника филиала «Роскосмоса» на космодроме Байконур.

В свою очередь, Валинур Агишев, ранее занимавший пост директора Космического центра «Восточный», возглавит Космический центр «Южный» – другой филиал ЦЭНКИ.

«Задачи, которые стоят перед космодромом Восточный, грандиозны. У нас с вами впереди "Ангара", запуск сверхтяжелой ракеты и отработка инфраструктуры для пилотируемых пусков. Роман Валерьевич имеет большой опыт управления ракетно-космическими подразделениями, а коллектив на Восточном уже сложился и выполнил не одну задачу государственной важности», – сказал о кадровых перестановках генеральный директор ФГУП «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков.

Роман Валерьевич Бобков родился 12 сентября 1974 года. Окончил Нижегородский государственный технический университет. С 1997 года служил на космодроме Байконур. Входит в отраслевой кадровый резерв «Роскосмоса».

Валинур Светланович Агишев родился 9 января 1964 года. Окончил Военный инженерный институт имени Можайского по специальности «Летательные аппараты и двигатели». Более 20 лет прослужил в вооруженных силах на космодроме Байконур, работал в Космическом центре «Южный». С июля 2017 года возглавлял Космический центр «Восточный».

ФГУП «ЦЭНКИ» – одно из основополагающих предприятий аэрокосмической отрасли России. Оно специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами страны.

О том, что «Роскосмос» планирует в ближайшее время сменить руководство космодромов Байконур и Восточный, стало известно в феврале.

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#космодром

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