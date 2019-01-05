Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:55 0

В благовещенском Доме Саяпина откроется выставка художницы Саяпиной

В благовещенском Доме Саяпина откроется выставка художницы Саяпиной

Благовещенская художница Наталия Саяпина подарила весеннее настроение всем поклонникам живописи. Выставка ее работ открылась в филиале краеведческого музея – в Доме Саяпина.

На экспозиции почти 30 работ, выполненные в различных жанрах и техниках. Это портреты, лирические пейзажи, натюрморты. Наталия Дмитриевна – член Союза художников России, долго преподавала, многие ее ученики стали известными художниками. Она является неоднократным лауреатом и дипломантом международных, зональных и областных выставок. Каждая ее персональная выставка – это событие в культурной жизни Приамурья.

Работы Наталии Саяпиной есть в картинных галереях Дальнего Востока и в частных коллекциях в России и за рубежом. У нее своеобразная манера письма, уникальная цветовая гамма. На выставке в доме Саяпина представлены работы разных лет, в том числе и те, что ранее не экспонировались. Это «Утренняя прогулка», «Осенний денек», «Портрет Тани» и одна из самых ранних работ – «Бурятка», созданная в 1990 году.

«На меня вышли с таким предложением: выставка Саяпиной в Доме Саяпина. Хотя это не моя родная фамилия, но все- таки я Саяпина, и прославляю эту фамилию. И мы так собрали эту выставку, чтобы просто порадовать наших зрителей, чтобы было приятно ее смотреть», – признается член Союза художников России Наталия Саяпина.

Просмотров всего: 84

#культура

распечатать


В России и мире

На аукционе в Беверли-Хиллз вещи Мадонны продали за 3,2 миллиона долларов
В России и мире

Тимати оскорбил Билана в Сети, назвав его наркоманом и представителем секс-меньшинств
Общество

В Приамурье состоится традиционный фотоконкурс «АмурPHOTO–2014»
В России и мире

Умер актёр Малого театра Александр Потапов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь