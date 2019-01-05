В благовещенском Доме Саяпина откроется выставка художницы Саяпиной

На экспозиции почти 30 работ, выполненные в различных жанрах и техниках. Это портреты, лирические пейзажи, натюрморты. Наталия Дмитриевна – член Союза художников России, долго преподавала, многие ее ученики стали известными художниками. Она является неоднократным лауреатом и дипломантом международных, зональных и областных выставок. Каждая ее персональная выставка – это событие в культурной жизни Приамурья.

Работы Наталии Саяпиной есть в картинных галереях Дальнего Востока и в частных коллекциях в России и за рубежом. У нее своеобразная манера письма, уникальная цветовая гамма. На выставке в доме Саяпина представлены работы разных лет, в том числе и те, что ранее не экспонировались. Это «Утренняя прогулка», «Осенний денек», «Портрет Тани» и одна из самых ранних работ – «Бурятка», созданная в 1990 году.

«На меня вышли с таким предложением: выставка Саяпиной в Доме Саяпина. Хотя это не моя родная фамилия, но все- таки я Саяпина, и прославляю эту фамилию. И мы так собрали эту выставку, чтобы просто порадовать наших зрителей, чтобы было приятно ее смотреть», – признается член Союза художников России Наталия Саяпина.